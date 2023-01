Bad Bunny podría enfrentar un proceso penal por violencia de género tras arrojar el celular de una fanática

Félix Portes, un prestigioso abogado penalista dominicano, afirmó que la seguidora que se le acercó al cantante no representaba un riesgo para él.

Bad Bunny, que suele dar de qué hablar por hacer vibrar a sus seguidores cada vez que se sube a una tarima, sigue generando controversia tras haber arrojado el celular de una fanática cuando se le acercó para grabar un video junto a él. El artista podría incluso podría ser procesado legalmente, de acuerdo con el reconocido abogado dominicano Félix Portes.

Portes, especialista en derecho penal, afirmó en conversación con Telemundo Internacional que el proceso que podría adelantarse contra el cantante boricua tiene dos vertientes: “La primera es civil y la otra penal. En lo civil, es que obviamente cada persona que causa un daño, tiene la obligación de repararlo, es decir, si el celular de ella resultó destruido, él tiene que necesariamente reponer ese celular”.

En el proceso penal, según el jurista, se puede evaluar la violencia y psíquica que pudo haber padecido la joven a quien el ‘conejo malo’ le arrebató el celular de sus manos para luego lanzarlo.

“Si un psicólogo forense evalúa esta dama y determina que sufrió una violencia psicológica, mental, entonces, podría esto enmarcarse en violencia de género, entonces si ella decide perseguir la acción penal y resulta que con las acciones ella resultó afectada psicológicamente, él podría ser perseguido con el acto tipificado como violencia de género”, explicó el abogado en el programa televisivo La Mesa Caliente.

Tres palabras usan para defender conducta de Bad Bunny, “acoso”, “irrespeto”, “privacidad” y “azarar”.

1. Acoso= acosador debe tener superioridad, la joven no es superior✖️

2. Irrespeto/Azarar: Una mala acción no justifica una peor.

3. Privacidad? Era la Marina, leer 2. — Felix Portes (@FelixPortes) January 2, 2023

En cuanto al proceso civil, su explicación fue concreta. Bad Bunny tendría que pagarle a la joven el dispositivo móvil si resultó con algún daño. “Cada persona que causa un daño tiene la obligación de repararlo, es decir, si el celular de ella fue destruido, él tiene que responderle por su celular”.

Durante el programa, una de las presentadoras le preguntó a Félix Portes si el cantante no podría llegar a sustentar que arrojó el celular de su seguidora en defensa de su espacio personal, como él lo expuso en su cuenta en Twitter. “La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, publicó Bad Bunny tras el video viral.

La respuesta del abogado fue: “El derecho de él termina cuando comienza el derecho de ella, es decir, una acción mala, no puede ser justificada con otra. En un momento pudo ser que él tenía la razón, pero al arrebatarle el teléfono pierde la razón. La seguridad de él debió hacer un círculo para que no se le acercara ningún fanánitico. Ella no era ningún tipo de riesgo”.

El video de Bad Bunny que se robó la atención

Las miradas de los curiosos se posaron en un clip que comenzó a difundirse en distintos medios, que plasmó el momento exacto en el que el artista no se contuvo y respondió a un comportamiento de aquella persona.

Según se observó en el contenido que publicó la cuenta de Instagram de El gordo y la flaca, Bad Bunny iba caminando por una vía pública cuando una joven mujer se le acercó para grabarse junto a él. La fanática se ubicó muy pegada al artista, por lo que las cosas se tornaron incómodas y el final fue inesperado.

El cantante se molestó bastante por el comportamiento de la mujer, por lo que decidió arrebatarle el celular y lanzarlo lejos de ellos, dejando sin palabras a las personas que se encontraban cerca. Uno de los hombres que camina con ellos le dijo al puertorriqueño: “Te burlaste, ahí te burlaste”.

Ante estas palabras, Bad Bunny se defendió y aseguró que estaban violando su espacio personal, por lo que tenían que aprender a respetar y hacer las cosas diferente. “Ella tiene que respetar, tienen que respetar el espacio”, dijo el intérprete de Andrea en Twitter.