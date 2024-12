Publicación de Cristina Hurtado desata polémica: “El indirectazo muy directo”; ¿a La Casa de los Famosos?

Asimismo, el anuncio de la nueva temporada dejó expectantes a muchos televidentes, no solo por los nuevos candidatos que ingresarían a la competencia , sino también por las nuevas reglas y nuevas caras en la conducción del programa.

Muchos de los seguidores optaron por expresar que habría sido una indirecta para los presentadores del programa, y varios le expresaron que era mejor no ser parte del reality.

Lina Tejeiro rompió el silencio y reveló verdad sobre por qué no estará en ‘La casa de los famosos 2′

“Me alegra que no estés en La Casa de los Famosos, ese tipo de programas no son para ti”. “No se debe olvidar de donde se viene”, “donde Dios quiera, es el mejor camino”, “el indirectazo muy directo, me encanta”, “te mereces cosas mejores”, son algunos de los comentarios que se lee en la publicación.