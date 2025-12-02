Suscribirse

“Repugnante”: Sabrina Carpenter arremete contra la Casa Blanca por usar su música

La famosa cantante rompió el silencio y compartió su opinión con su comunidad de seguidores.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

3 de diciembre de 2025, 3:55 a. m.
La famosa cantante estadounidense reaccionó a una de las más recientes publicaciones en X de la la Casa Blanca.
La famosa cantante estadounidense reaccionó a una de las más recientes publicaciones en X de la Casa Blanca. | Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

La cantante Sabrina Carpenter calificó el martes de “malicioso y repugnante” el uso de una de sus canciones en un video difundido en X por la Casa Blanca, que mostraba arrestos realizados por autoridades de inmigración.

“Nunca me asocien, ni a mí ni a mi música, para beneficiar su programa político inhumano”, añadió la cantante en respuesta a la publicación de la presidencia estadounidense.

En un breve video publicado por la Casa Blanca se ve a varias personas en una protesta y luego a varios agentes federales realizando arrestos, con la canción Juno, lanzada en 2024, como fondo musical.

Sabrina Carpenter hará parte del Festival Estéreo Picnic 2026.
Sabrina Carpenter se manifestó luego de que la Casa Blanca utilizara sus canciones. | Foto: AFP

“No nos disculparemos por expulsar de nuestro país a peligrosos criminales ilegales asesinos, violadores y pedófilos”, reaccionó Abigail Jackson, portavoz adjunta de la Casa Blanca.

Jackson, además, calificó de “estúpida” a cualquiera que “defienda” a estas personas.

Sien embargo, Sabrina Carpenter no es la primera artista en protestar contra el uso de su música por parte de Donald Trump y su equipo.

Contexto: Sabrina Carpenter revela la inspiración detrás de su canción ‘Bed Chem’: una historia única sobre una mujer en EE. UU.

El cantante Kenny Loggins exigió recientemente la retirada de un video publicado por el presidente que utilizaba su éxito Danger Zone, de la película Top Gun, para acompañar imágenes generadas por inteligencia artificial (IA) que lo mostraban como piloto de combate lanzando excrementos sobre opositores políticos.

En 2024, Céline Dion condenó el uso no autorizado de una de sus canciones, My Heart Will Go On, en un video de campaña. Lo mismo ocurrió con Beyoncé ese mismo año, con su tema Freedom.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 02: Sabrina Carpenter performs onstage during the 67th Annual GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 02, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy)
Esto dijo la cantante por las publicaciones realizadas por la Casa Blanca. | Foto: Getty Images

Reacciones ante las palabras expresadas por Sabrina Carpenter

La publicación de la actriz estadounidense generó miles de reacciones en pocos minutos, pues muchos apoyaron su postura y cuestionaron el actuar de los encargados en manejar las redes sociales.

“Totalmente de acuerdo con Sabrina, su música no debería usarse para justificar acciones políticas”; “esto demuestra la falta de límites de algunas instituciones”; “si quieren usar una canción, al menos pidan permiso”; “qué incómodo ver un tema tan alegre en un video así”; “bien por Sabrina por defender su trabajo”, y “no entiendo cómo pensaron que esto estaría bien”, son algunas de las palabras que se leen.

Contexto: Nicolás Maduro dice que es “más famoso que Taylor Swift y Karol G”: esta fue la burla en plena transmisión en vivo

‘Juno’: una de las canciones más importantes de Sabrina Carpenter

La canción utilizada, Juno, forma parte de Short n’ Sweet, uno de los álbumes de estudio más recientes de Sabrina Carpenter y se convirtió en uno de los lanzamientos destacados de 2024.

El tema marcó una etapa personal y artística distinta para la cantante, en la que experimentó con sonidos más estrictos y letras que abordaban desde el humor hasta la vulnerabilidad emocional.

*Con información de AFP.

