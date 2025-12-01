Suscribirse

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 1 de diciembre de 2025

Esta lotería juega todos los lunes y es transmitida por el Canal 1.

Redacción Loterías
2 de diciembre de 2025, 3:29 a. m.
Lotería de Cundinamarca entrega $6.000 millones: revise su billete.
Lotería de Cundinamarca entrega $6.000 millones: revise su billete. | Foto: Montaje El País: 123rf / Lotería de Cundinamarca

El día lunes, 1 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4779 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 4801, de la serie 009.

Resultados del sorteo 4779 de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

  • Número 4801 de la serie 009.
Resultado LOTERIA DE CUNDINAMARCA Lunes 1 de Diciembre de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo del 24 de noviembre de 2025: número 2120 de la serie 186.
  • Sorteo del 17 de noviembre de 2025: número 9727 de la serie 237.
  • Sorteo del 10 de noviembre de 2025: número 0201 de la serie 206.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 8 de diciembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente

  • Premio mayor: $ 6.000.000.000
  • Mega seco: $ 300.000.000
  • Super Tunjo: $ 100.000.000
  • 5 secos: $ 20.000.000
  • 15 secos: $ 10.000.000

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Noticias Destacadas

