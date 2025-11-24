Suscribirse

Lotería de Cundinamarca hoy lunes; resultados del último sorteo del 24 de noviembre y acumulado

Miles de personas tienen la esperanza de convertirse en los ganadores del premio mayor.

Redacción Loterías
25 de noviembre de 2025, 3:38 a. m.
¿Ganó la Lotería de Cundinamarca? Estos son los resultados.
Cada lunes, los amantes de los juegos de azar y las loterías se conectan con la transmisión oficial de la Lotería de Cundinamarca, con el fin de conocer el resultado de un nuevo sorteo.

Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos son los resultados del sorteo más reciente de la Lotería de Cundinamarca, la cual juega todos los lunes en la noche.
Es importante tener en cuenta que estos juegos de azar a nivel nacional son regulados por Coljuegos y para evitar ser víctima de estafas, es importante adquirirlos a través de los puntos oficiales.

El día lunes 24 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4778 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 5144, de la serie 090.

Resultados del sorteo 4778 de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

  • Número 5144 de la serie 090.
Resultado LOTERIA DE CUNDINAMARCA Lunes 24 de Noviembre de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo del 10 de noviembre de 2025: número 9727 de la serie 237.
  • Sorteo del 10 de noviembre de 2025: número 0201 de la serie 206.
  • Sorteo del 4 de noviembre de 2025: número 2120 de la serie 186.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 1 de diciembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente

  • Premio mayor: $ 6.000.000.000
  • Mega seco: $ 300.000.000
  • Super Tunjo: $ 100.000.000
  • 5 secos: $ 20.000.000
  • 15 secos: $ 10.000.000

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

