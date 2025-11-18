Lotería de Cundinamarca hoy martes; resultados del último sorteo del 18 de noviembre y acumulado

Día a día los colombianos apuestan su dinero por medio de los juegos de azar, loterías y chances disponibles del país. Uno de los que más llama la atención, es la Lotería de Cundinamarca, pues tiene como premio mayor un total de 6.000 millones de pesos.

Es importante tener en cuenta que estos sorteos realizados a nivel nacional son regulados por Coljuegos. Es por esto que, para evitar caer en estafas o en la venta de boletos falsos, debe adquirirlos por medio de los puntos físicos oficiales o la página web.

¿Ganó la Lotería de Cundinamarca? Estos son los resultados. | Foto: Montaje El País: 123RF/ Lotería de Cundinamarca

El día martes, 18 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4777 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 9727, de la serie 237.

Resultados del sorteo 4777 de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

Número 9727 de la serie 237.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

Sorteo del 10 de noviembre de 2025: número 0201 de la serie 206

número de la serie Sorteo del 4 de noviembre de 2025: número 2120 de la serie 186

número de la serie Sorteo del 27 de octubre de 2025: número 6717 de la serie 078

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 24 de noviembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente

Premio mayor: $ 6.000.000.000

$ 6.000.000.000 Mega seco: $ 300.000.000

$ 300.000.000 Super Tunjo: $ 100.000.000

$ 100.000.000 5 secos: $ 20.000.000

$ 20.000.000 15 secos: $ 10.000.000