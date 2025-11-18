Suscribirse

Lotería de Cundinamarca hoy martes; resultados del último sorteo del 18 de noviembre y acumulado

Cada lunes, los colombianos esperan el resultado de este reconocido juego de azar.

Redacción Loterías
19 de noviembre de 2025, 3:58 a. m.
La lotería de Cundinamarca entrega millones en premios.
La lotería de Cundinamarca entrega millones en premios. | Foto: Getty Images / Lotería de Cundinamarca

Día a día los colombianos apuestan su dinero por medio de los juegos de azar, loterías y chances disponibles del país. Uno de los que más llama la atención, es la Lotería de Cundinamarca, pues tiene como premio mayor un total de 6.000 millones de pesos.

Es importante tener en cuenta que estos sorteos realizados a nivel nacional son regulados por Coljuegos. Es por esto que, para evitar caer en estafas o en la venta de boletos falsos, debe adquirirlos por medio de los puntos físicos oficiales o la página web.

¿Ganó la Lotería de Cundinamarca? Estos son los resultados.
¿Ganó la Lotería de Cundinamarca? Estos son los resultados. | Foto: Montaje El País: 123RF/ Lotería de Cundinamarca

El día martes, 18 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4777 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 9727, de la serie 237.

Resultados del sorteo 4777 de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

  • Número 9727 de la serie 237.
Resultado LOTERIA DE CUNDINAMARCA Martes 18 de Noviembre de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo del 10 de noviembre de 2025: número 0201 de la serie 206
  • Sorteo del 4 de noviembre de 2025: número 2120 de la serie 186
  • Sorteo del 27 de octubre de 2025: número 6717 de la serie 078

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 24 de noviembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

Contexto: Lotería de Cundinamarca hoy | Consulte los números ganadores del sorteo del lunes, 10 de noviembre

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente

  • Premio mayor: $ 6.000.000.000
  • Mega seco: $ 300.000.000
  • Super Tunjo: $ 100.000.000
  • 5 secos: $ 20.000.000
  • 15 secos: $ 10.000.000

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

