Reviven controversial audio de la mamá de Martín Elías contra Dayana Jaimes; polémica por infidelidad continúa

“Que Dios me perdone, no soy nadie para juzgarla, solo soy una pecadora, pero a mí no se me ha quitado de la mente que Dayana tuvo que ver con que Martín se matara porque ella quería que le quedara todo lo que Martín había hecho para buscarse otro. Porque ella no quería a Martín Elías”.

“Ella es nada más que pantalla y que no es de ahora. En el caso mío, ella nunca me cayó bien, siempre me pareció que mi hermano era demasiado bueno para esa, y bueno, el tiempo al final me dio la razón. Yo a ella le veía muchas cosas y para el bautizo de mi sobrina, ella tuvo tres o cuatro situaciones. Uno de un hombre no puede esperar nada, porque no son ni familia ni gente, pero ella tenía muchas vainas, sino que mi hermano era muy inocente”.