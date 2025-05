Rey Ruiz confesó detalles de su divorcio; tuvo un giro inesperado: “No importa lo que suceda”

View this post on Instagram

Rey Ruiz mencionó que, a pesar de que no vivían en el mismo techo, su vínculo seguía fuerte y cercano, conservando una comunicación continúa por el bienestar de su hija. La confianza se fortaleció y esta unión no se dio de un momento a otro , por lo que tuvieron que llevar un proceso de altibajos y aprendizajes.

“Nosotros nos divorciamos y me da risa decirlo: el día que nos divorciamos salimos a almorzar juntos. Le dije: no te preocupes, mamita, que nosotros vamos a estar de nuevo juntos. Cuando tú miras a una persona y sabes quién tú eres, los sentimientos no cambian, no importa lo que suceda entre esas dos personas”, agregó.