Richard Ríos sigue dando de qué hablar: jugada con su ‘look’ lo tiene en boca de todos los internautas

Escándalo en Brasil: Richard Ríos sufrió salvaje puñetazo en la cara y el VAR no apareció

Richard Ríos sigue dando de qué hablar

Ahora, luego de estar ausente algunos partidos, el colombiano volvió a las canchas con su equipo para medirse al Sao Paulo y fue allí donde se hizo sentir, no solo en las canchas, sino en redes sociales, donde no dejaron pasar por alto su nuevo aspecto, el cual cambió del cielo a la tierra en comparación con el que lució en la pasada Copa América.

Como era de esperarse, su nueva apuesta provocó cientos de comentarios en redes sociales, donde le dejaron piropos y en las que también le fue mal, pues hubo aficionadas que no estuvieron de acuerdo con su cambio de aspecto.

“Dios mío, este hombre es lindo con lo que sea, PERO SUS RULITOS” , “Me gusta, pero se ve raro”, “La verdad es que sus rulitos son su esencia, le lucen mucho más” , fueron algunos de los comentarios que postearon las seguidoras de este talentoso volante colombiano, incluso, hubo quienes calificaron este nuevo look como desastre o lo compararon con un “bombillo”.

Andrea Valdiri le respondió el piropo a Richard Ríos y le puso freno

“Hay muchas mujeres hermosas. Colombia tiene las mejores mujeres. Yo me considero linda, hermosa...”, dijo en un comienzo la mujer costeña.

Dímelo King le preguntó que opinaba sobre el paisa y ella no dudó en recalcar lo que las mujeres colombianas han visto en él: “Vi varios TikToks y la gente me mostraba a Richard... es divino, bello [...] Me parece hermoso, talentoso”, dijo.