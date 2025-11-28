Suscribirse

Sagitario este viernes: la predicción de los astros para este día

En la era de Sagitario, los astros traen un mensaje para este signos y todas las demás casas.

28 de noviembre de 2025, 3:04 p. m.
Era de Sagitario: horóscopo de este signo para el viernes 28 de noviembre de 2025.
Cada año, entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre, el Sol recorre el territorio de Sagitario, un signo vinculado con la expansión, la aventura y la búsqueda de sentido.

Este período suele interpretarse como un cambio de orientación respecto a la intensidad introspectiva de Escorpio, dando paso a una atmósfera más optimista, espontánea y orientada al porvenir.

Durante estas semanas, se potencia el impulso por descubrir nuevos horizontes: viajes, estudios, filosofías distintas o experiencias que amplíen la mirada.

Bajo la influencia de Júpiter (regente sagitariano y símbolo de sabiduría y abundancia), el ambiente tiende a sentirse más liviano, curioso y propicio para el crecimiento personal.

En lo emocional y mental, esta energía invita a romper con la rutina, a arriesgarse y a confiar en que el panorama puede mejorar. Muchos aprovechan este período para socializar más, probar actividades inéditas o replantear los objetivos que quieren llevar al próximo año.

Horóscopo de Sagitario en la Era de Sagitario
Era de Sagitario: horóscopo de este signo para este viernes 28 de noviembre

Las personas de este signo tienen, a veces sin notarlo, a idealizar lo que ya quedó atrás, y esa mirada nostálgica termina frenando el avance diario.

Es momento de dejar de medir el presente con la vara de experiencias pasadas (sean laborales, familiares, afectivas o incluso muy recientes) y reconocer que hoy se transita un escenario mucho más favorable del que se cree. Quienes comparten el día a día esperan que se tome conciencia de ello.

Esa costumbre de regresar mentalmente al ayer también puede generar tensiones en la vida sentimental. Se está viviendo una etapa clave con la pareja y quizá lo que más se necesita ahora es tiempo compartido, presencia y conexión.

Se debe aprovechar este día para disfrutar de la intimidad y fortalecer el vínculo.

Hay que permitirse habitar plenamente este presente; si lo hace, verá cómo todo empieza a fluir con mayor naturalidad. La energía del cuarto creciente lunar será un impulso adicional para lograrlo.

Era de Sagitario
¿Qué trae la era de Sagitario en este día para los otros signos?

En esta era, este signo deja un mensaje para las otras casa astrales:

  • Aries: es el día perfecto par actuar conforme al amor, no se deben desaprovechar oportunidades.
  • Tauro: si hay relación amorosa en este momento, es el momento perfecto para crear vida.
  • Géminis: hay que sacar ánimos de donde no los hay, porque no están atravesando un buen momento.
  • Cáncer: se le debe dar más peso a lo que se sueña, pues si se cree, es posible.
  • Leo: es mejor evitar problemas u opiniones de terceros en la relación amorosa que podría llevar.
  • Virgo: es hora de evitar al máximo los chismes, sobre todo si es en terreno familiar.
  • Libra: se puede dar el inicio de una nueva conexión, de una nueva relación, sobre todo si está saliendo con alguien.
  • Escorpio: ya se deben dejar pesos atrás, y enfocarse en disfrutar de la intimidad con la pareja.
  • Sagitario: en este día todo fluirá sin esfuerzo alguno, solamente se debe disfrutar el camino.
  • Capricornio: es hora de aplicar la comunicación, sobre todo si hay problemas con la pareja.
  • Acuario: ya hay que nivelar los deseos a nivel de pareja, no puede uno ir corriendo y el otro caminando.
  • Piscis: no hay que dudar que es momento de abrir los caminos propios, sin contemplaciones.

Noticias Destacadas

