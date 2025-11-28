Sagitario este viernes: la predicción de los astros para este día

Cada año, entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre, el Sol recorre el territorio de Sagitario, un signo vinculado con la expansión, la aventura y la búsqueda de sentido.

Este período suele interpretarse como un cambio de orientación respecto a la intensidad introspectiva de Escorpio, dando paso a una atmósfera más optimista, espontánea y orientada al porvenir.

Durante estas semanas, se potencia el impulso por descubrir nuevos horizontes: viajes, estudios, filosofías distintas o experiencias que amplíen la mirada.

Bajo la influencia de Júpiter (regente sagitariano y símbolo de sabiduría y abundancia), el ambiente tiende a sentirse más liviano, curioso y propicio para el crecimiento personal.

En lo emocional y mental, esta energía invita a romper con la rutina, a arriesgarse y a confiar en que el panorama puede mejorar. Muchos aprovechan este período para socializar más, probar actividades inéditas o replantear los objetivos que quieren llevar al próximo año.

White background | Foto: Getty Images

Era de Sagitario: horóscopo de este signo para este viernes 28 de noviembre

Las personas de este signo tienen, a veces sin notarlo, a idealizar lo que ya quedó atrás, y esa mirada nostálgica termina frenando el avance diario.

Es momento de dejar de medir el presente con la vara de experiencias pasadas (sean laborales, familiares, afectivas o incluso muy recientes) y reconocer que hoy se transita un escenario mucho más favorable del que se cree. Quienes comparten el día a día esperan que se tome conciencia de ello.

Horóscopo de Sagitario este viernes 28 de noviembre. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Esa costumbre de regresar mentalmente al ayer también puede generar tensiones en la vida sentimental. Se está viviendo una etapa clave con la pareja y quizá lo que más se necesita ahora es tiempo compartido, presencia y conexión.

Se debe aprovechar este día para disfrutar de la intimidad y fortalecer el vínculo.

Hay que permitirse habitar plenamente este presente; si lo hace, verá cómo todo empieza a fluir con mayor naturalidad. La energía del cuarto creciente lunar será un impulso adicional para lograrlo.

Era de Sagitario | Foto: Getty Images

¿Qué trae la era de Sagitario en este día para los otros signos?

En esta era, este signo deja un mensaje para las otras casa astrales:

Aries : es el día perfecto par actuar conforme al amor, no se deben desaprovechar oportunidades.

: es el día perfecto par actuar conforme al amor, no se deben desaprovechar oportunidades. Tauro : si hay relación amorosa en este momento, es el momento perfecto para crear vida.

: si hay relación amorosa en este momento, es el momento perfecto para crear vida. Géminis : hay que sacar ánimos de donde no los hay, porque no están atravesando un buen momento.

: hay que sacar ánimos de donde no los hay, porque no están atravesando un buen momento. Cáncer : se le debe dar más peso a lo que se sueña, pues si se cree, es posible.

: se le debe dar más peso a lo que se sueña, pues si se cree, es posible. Leo : es mejor evitar problemas u opiniones de terceros en la relación amorosa que podría llevar.

: es mejor evitar problemas u opiniones de terceros en la relación amorosa que podría llevar. Virgo: es hora de evitar al máximo los chismes, sobre todo si es en terreno familiar.