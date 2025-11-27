La temporada de Sagitario ocurre cada año del 22 de noviembre al 21 de diciembre. Es el período en el que el Sol transita por Sagitario, un signo asociado con la expansión, la aventura y la búsqueda de la verdad.

Se dice que esta etapa marca un cambio de la introspección escorpiana hacia una energía más abierta, optimista y orientada al futuro. Por lo que, durante esta temporada, se exalta el deseo de explorar, ya sea a través de viajes, aprendizajes, nuevas filosofías o experiencias.

Sagitario es regido por Júpiter, el planeta de la abundancia y la sabiduría, por lo que, aparentemente, el ambiente suele sentirse más ligero, curioso y lleno de oportunidades para crecer.

A nivel emocional y mental, la energía de este signo invita a romper rutinas, a atreverse y a confiar en que las cosas pueden mejorar. Mucha gente siente más impulso por socializar, probar cosas nuevas o replantearse metas para el próximo año.

Esta temporada impactaría de manera especial a cinco signos que podrían verse beneficiados y tener suerte en varios ámbitos de sus vidas para poder terminar el año de una mejor manera, según lo indica la revista mexicana Vanidades.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Uno de los signos que es protagonista en esta que es su temporada. Gracias a su forma de ser suelen empezar nuevos proyectos con mayor facilidad y en esta ocasión, sentirán más claridad y fortaleza para tomar aquellas decisiones, pues tuvieron varios aprendizajes a lo largo del año que los impulsará.

Los cinco signos zodiacales que tendrán una gran oportunidad. | Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Al igual que Sagitario, podrían experimentar nuevas propuestas y oportunidades, pero en el ámbito laboral, y esto podría suceder antes de que acabe el año. Además, tienen una buena energía que les permitiría alcanzar lo que quieren, su alegría y entusiasmo es lo que más resalta.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Uno de los signos más dominantes del zodiaco y que no le tienen miedo a los obstáculos que se le presenten, dejarán salir su creatividad en esta temporada, lo que les ayudaría a tener mayores éxitos y reconocimientos.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Se dice que suelen ser los más tranquilos, civilizados y sociables, por lo que podría haber reconciliaciones o conversaciones importantes para poder cerrar de manera más estable en el aspecto emocional. Además, en el amor podrían surgir nuevas propuestas o inesperadas sorpresas.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)