Se filtró imagen de Polilla cuando trabajó como vendedor en miscelánea popular

Nelson Polanía antes de ser famoso

Según detalló, nació en el barrio 20 de julio de la ciudad de Bogotá. Sin duda, fueron los mejores momentos de su niñez debido a que le gustaba la época navideña y ver las cuadras adornadas con luces, además el popular sancocho era un plato que no podía faltar en la mesa de su casa y de la cuadra en donde vivía.

“La felicidad, porque no teníamos nada, pero éramos tan felices saliendo aquí a jugar trompo, a prender las velitas en estos andenes y ya cuando había algo de plata alquilaba el apartamento, que eran dos piezas, pero nunca nos faltó nada, la comida, la alegría ”, comentó.

“Desde el año 84, hasta el 91, porque en el 91 puse una miscelánea en la casa, que la coloqué con un dinero de un premio que me gané en un programa que se llamaba Dominguísimo, donde iba uno a imitar voces, entonces ahí me gané cinco programas, me dieron 250.000 pesos y ahí empezó mi miscelánea”, reveló.