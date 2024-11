Polilla habló de su recuerdo más curioso junto a la Gorda Fabiola: “Encuentros clandestinos en moteles”

Nelson Polanía, Polilla, recordó una de sus travesuras junto a La Gorda Fabiola

En medio de su nostalgia, Nelson recordó los últimos minutos de la Gorda Fabiola con vida: “Se me fue y yo le estaba diciendo cosas en el oído, porque el oído es el sentido que la gente pierde de último, le daba besitos acá en su frentecita y le decía siempre ‘estoy acá como te lo prometí, hasta el final, mi amor. Vete tranquila, si tú ves que ya no puedes más con tu alma, si estás en esa lucha tan grande, si tú ves que ya no, mi amor, vete tranquila. Lo único que me queda es agradecerte todo lo que hiciste por nosotros, agradecerte por todas las cosas tan hermosas’ Siempre estuve con ella hasta el final, hasta que se me fue mi gordita”, dijo Polilla.