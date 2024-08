Sebastián Yatra recibió fuertes críticas en una de sus presentaciones: no cumplió con las expectativas del show

El artista colombiano Sebastián Yatra se vio envuelto en una bochornosa situación en una de sus más recientes presentaciones en un Festival Starlite en España. Los asistentes al show musical no quedaron muy satisfechos e hicieron una serie de críticas al cantante a través de Instagram.

Muchos clasificaron la actitud de Yatra como una falta de respeto y decepción porque el show no cumplió con las expectativas de muchos fanáticos, al parecer el colombiano llegó 45 minutos tarde a su presentación y solo duró 1 hora en el escenario, lo que despertó descontento.

Y es que el artista en los últimos meses no ha estado en muchas presentaciones musicales, se ausentó durante una época. Pues hasta el momento Yatra no ha sacado nuevos sencillos y se ha visto muy poco productivo en el mundo musical.

¿Cómo reaccionaron los internautas?

“Decepción ayer en su concierto en el Starlite. Salió 45 minutos tarde y no llegó a cantar ni una hora y media”, “50 minutos de retraso y hora y veinte de concierto. Ha sido una falta de respeto total y absoluta hacia nosotros”, “Hoy el concierto no ha sido bueno. Mucho retraso y poca duración” y “Decepción total, el Starlite, fue más lo que se tardó en llegar que lo que estuvo cantando”, son algunas de las críticas expuestas por quienes estuvieron en el concierto.

Pero los internautas no solo criticaron la presentación musical, sino que también le hicieron comentarios respecto a su vida sentimental sobre su última relación con la cantante española, Aitana.

“Debes de ir a un terapeuta para ver donde está en esa herida tan grande que tenés. Y así ver cómo te tranquilizas de una vez. Para no dañar a más las chicas”. Otro de los comentarios fue “Ni me gusta para nada, no eres estable en el amor. Que te pasa con las mujeres”.