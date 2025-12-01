Gente
Suerte en Navidad: números para ganar la lotería el 2 de diciembre, según Walter Mercado
Para el último mes del año, miles de personas sueñan con llevarse el premio mayor en loterías y juegos de azar.
En Colombia, los juegos de azar son muy populares, pues cada día se realizan una gran cantidad de sorteos en los que la suerte se inclina a favor de muchos y les entrega millonarios premios tras hacer apuestas con cifras numéricas, signos zodiacales e incluso animales.
Para el mes de diciembre, el número de jugadores aumenta y muchos están a la expectativa de llevarse una suma considerable de dinero para disfrutar durante las fechas especiales.
Es por esto que los números de la suerte de Walter Mercado toman aún más popularidad y son revisados por los creyentes en el astrólogo con el objetivo de aumentar la fe y, al mismo tiempo, las probabilidades de ganar.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Se invita a dejar atrás preocupaciones acumuladas y a descansar a nivel físico. Practique la gratitud, hará una diferencia en su día.
Números de suerte: 18, 33, 48.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
El espíritu navideño llega y motiva a planear con anticipación. Sin embargo, se recomienda moderación en gastos y regalos, priorizando la estabilidad financiera.
Números de suerte: 9, 11, 22.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Las relaciones personales y laborales fluyen. Se sugiere reservar momentos de calidad con los más cercanos.
Números de suerte: 28, 32, 43.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La nostalgia se activa al reencontrarse con familiares. Es un día emocionalmente intenso, ideal para valorar cada instante sin descuidar responsabilidades.
Números de suerte: 3, 19, 24.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La recomendación es priorizar el bienestar y evitar decisiones apresuradas. Cuando se equilibre, todo a su alrededor se alineará.
Números de suerte: 26, 34, 50.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Las compras navideñas se vuelven una oportunidad para sorprender, aunque conviene evitar gastar más dinero del pensado.
Números de suerte: 7, 15, 23.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El signo se convierte en anfitrión en alguna reunión. Su armonía interior se refleja en el hogar y en la manera en que recibe a otros.
Números de suerte: 25, 31, 49.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Escorpio debe evitar sobrecargas para no generar tensiones familiares o de pareja. Sus esfuerzos serán recompensados.
Números de suerte: 21, 36, 42.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La clave será adelantar tareas y así ganar tiempo libre para disfrutar lo que verdaderamente tiene importancia.
Números de suerte: 2, 10, 16.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La responsabilidad lo invita a plantearse nuevas metas y trabajar por ellas. La salud debe ocupar el primer lugar, evitando excesos.
Números de suerte: 18, 29, 44.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
El mes inicia con claridad mental. Es un día propicio para definir prioridades y visualizar objetivos para el 2026.
Números de suerte: 6, 14, 22.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La intuición está en su punto más alto y podría revelar verdades importantes. El mensaje invita a escuchar la voz interior con amor y seguridad.
Números de suerte: 27, 33, 41.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.