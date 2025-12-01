Suscribirse

Suerte en Navidad: números para ganar la lotería el 2 de diciembre, según Walter Mercado

Para el último mes del año, miles de personas sueñan con llevarse el premio mayor en loterías y juegos de azar.

Laura Camila Másmela Bernal

2 de diciembre de 2025, 1:18 a. m.
En Colombia, los juegos de azar son muy populares, pues cada día se realizan una gran cantidad de sorteos en los que la suerte se inclina a favor de muchos y les entrega millonarios premios tras hacer apuestas con cifras numéricas, signos zodiacales e incluso animales.

Para el mes de diciembre, el número de jugadores aumenta y muchos están a la expectativa de llevarse una suma considerable de dinero para disfrutar durante las fechas especiales.

Es por esto que los números de la suerte de Walter Mercado toman aún más popularidad y son revisados por los creyentes en el astrólogo con el objetivo de aumentar la fe y, al mismo tiempo, las probabilidades de ganar.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Se invita a dejar atrás preocupaciones acumuladas y a descansar a nivel físico. Practique la gratitud, hará una diferencia en su día.

Números de suerte: 18, 33, 48.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El espíritu navideño llega y motiva a planear con anticipación. Sin embargo, se recomienda moderación en gastos y regalos, priorizando la estabilidad financiera.

Números de suerte: 9, 11, 22.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las relaciones personales y laborales fluyen. Se sugiere reservar momentos de calidad con los más cercanos.

Números de suerte: 28, 32, 43.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La nostalgia se activa al reencontrarse con familiares. Es un día emocionalmente intenso, ideal para valorar cada instante sin descuidar responsabilidades.

Números de suerte: 3, 19, 24.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La recomendación es priorizar el bienestar y evitar decisiones apresuradas. Cuando se equilibre, todo a su alrededor se alineará.

Números de suerte: 26, 34, 50.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Las compras navideñas se vuelven una oportunidad para sorprender, aunque conviene evitar gastar más dinero del pensado.

Números de suerte: 7, 15, 23.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El signo se convierte en anfitrión en alguna reunión. Su armonía interior se refleja en el hogar y en la manera en que recibe a otros.

Números de suerte: 25, 31, 49.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio debe evitar sobrecargas para no generar tensiones familiares o de pareja. Sus esfuerzos serán recompensados.

Números de suerte: 21, 36, 42.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La clave será adelantar tareas y así ganar tiempo libre para disfrutar lo que verdaderamente tiene importancia.

Números de suerte: 2, 10, 16.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La responsabilidad lo invita a plantearse nuevas metas y trabajar por ellas. La salud debe ocupar el primer lugar, evitando excesos.

Números de suerte: 18, 29, 44.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El mes inicia con claridad mental. Es un día propicio para definir prioridades y visualizar objetivos para el 2026.

Números de suerte: 6, 14, 22.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición está en su punto más alto y podría revelar verdades importantes. El mensaje invita a escuchar la voz interior con amor y seguridad.

Números de suerte: 27, 33, 41.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

