Gente

Suerte en Navidad: números para ganar la lotería el 2 de diciembre, según Walter Mercado

Para el último mes del año, miles de personas sueñan con llevarse el premio mayor en loterías y juegos de azar.

Siga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

2 de diciembre de 2025, 1:18 a. m.