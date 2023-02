Super Bowl | La arremetida de Donald Trump contra Rihanna por su show

El empresario no se guardó sus comentarios y se despachó contra la famosa cantante.

La edición número 57 del Super Bowl se llevó a cabo el pasado 12 de febrero, donde tuvo como eje central un encuentro entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City. A pesar de que la fanaticada disfrutó del evento deportivo, una gran parte del público anhelaba ver a Rihanna como protagonista del medio tiempo.

Rihanna causó furor con su show en el Super Bowl 2023 (Photo by Gregory Shamus/Getty Images) - Foto: Getty Images

Este regreso marcaría un antes y un después en la carrera de la famosa artista, quien se había alejado por una larga temporada de los escenarios y la música. La cantante dejó sin palabras con el anuncio relacionado con este show, el cual es bastante reconocido y aplaudido en todo Estados Unidos.

Rihanna llegó al campo de juego con una puesta en escena colorida, sencilla y dinámica, la cual se basó en plataformas elevadas y una serie de coreografías de sus mejores temas. La celebridad brilló cantando Umbrella, Diamonds, We Found Love y What’s my name, poniéndole su toque a cada fragmento de la presentación.

La cantante jugó con escenarios y plataformas elevadas, interpretando varios de sus éxitos musicales - Getty Images - Foto: Getty Images

A pesar de que su regreso a la música dividió opiniones en los espectadores, la artista fue aplaudida por una noticia que compartió y anunció de forma oficial. Sus movimientos, su estilo y su potencia vocal dejaron nuevamente huella en quienes siguieron paso a paso su trayectoria en la industria musical.

Sin embargo, no todo fue color de rosa, ya que un detractor apareció en las plataformas digitales, arremetiendo contra la celebridad. Se trató de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, quien manifestó su inconformidad y desagrado con el show de medio tiempo que dio la artista de Barbados.

El expresidente no se guardó sus opiniones sobre Rihanna en el Super Bowl. - Foto: getty Images / Joe Raedle

De acuerdo con lo que se registró en la red social Truth Social, Trump compartió un inesperado mensaje en el que catalogó la presentación de Rihanna como el “peor de la historia”, además de que criticó su desempeño, su estilismo y la música que creó hasta la actualidad.

El empresario envió un mensaje contra Rihanna. - Foto: Captura de pantalla Truth Social @realdonaldtrump

“FRACASO ÉPICO: Rihanna dio, sin lugar a dudas, el peor espectáculo de medio tiempo en la historia del Super Bowl. Esto después de insultar a mucho más de la mitad de nuestra nación, que ya está en grave DECLIVE, con su lenguaje obsceno e insultante. Además, sin su estilista, ella no sería nada. Es mala en todo y no tiene talento”, escribió el empresario estadounidense en el escenario digital.

Rihanna interpretó varios de sus éxitos en el show de medio tiempo del Super Bowl. - Foto: Getty Images

De igual manera, Ronny Jackson, congresista republicano, no dudó en unirse a Donald Trump y expresar su poco agrado ante la noticia de que Rihanna sería la protagonista de este show del Super Bowl. “Ha hecho una carrera arrojando basura degenerada mientras habla mal de Estados Unidos cada vez que puede. ¿Por qué la NFL está mostrando esta basura? ¡Rihanna NO DEBERÍA ser la artista del medio tiempo!”, escribió.

Es importante recordar que Rihanna y Donald Trump no se llevan para nada bien, debido a lo expresado por la cantante en el pasado. La intérprete de BBHMM se disgustó con los ideales del político cuando estaba al poder del país norteamericano, señalando que “era el hombre con más enfermedades mentales de Estados Unidos”.

Rihanna cantó en Arizona el 12 de febrero, anunciando su regreso a la música - Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Rihanna confirmó su segundo embarazo en el Super Bowl

Subida en una de las varias plataformas suspendidas por arneses que sobrevolaron el State Farm Stadium de Glendale (Arizona) y arropada por decenas de bailarines vestidos de blanco en otras plataformas y en el suelo, lo más comentado fue la barriga que dejó ver el buzo abierto desde la cadera y un cinturón que acentuaba su embarazo, confirmado por sus representantes.

La cantante lució su vientre con mucha felicidad, enfocando la atención de los televidentes y presentes en el estadio en esta zona de su cuerpo. A pesar de las críticas, muchos fans comprendieron que su show fue suave y limitado de movimientos, debido a la anhelada segunda espera.

La cantante anunció que espera a su segundo bebé. - Foto: YouTube NFL

El pasado jueves en una entrevista con Apple Music, patrocinador del espectáculo, Rihanna aseguró que había aceptado el reto porque quería mostrar sus raíces caribeñas y representar a inmigrantes y mujeres negras.

“Esa es una gran parte de por qué es importante para mí hacer este espectáculo: representación. Representación de los inmigrantes. Representar a las mujeres negras de todo el mundo. Es fundamental para que la gente vea las posibilidades”, contó Robyn Rihanna Fenty, su verdadero nombre, convertida en exitosa empresaria de cosméticos, lencería y alta costura, además de exitosa cantante ganadora de nueve premios Grammy.

Nacida en Barbados hace 34 años, la intérprete de Umbrella del álbum Good Girld Gone Bad que la proyectó a la fama mundial, uno de los temas que interpretó el domingo en su show de la Super Bowl, aseguró también que “nunca imaginó que llegaría hasta aquí” y no escondió su “emoción “de tener a Barbados en el escenario del Super Bowl”.