Televidentes comparan a Lady Tabares con Karen Sevillano tras su ingreso a ‘La casa de los famosos’: “Por fin alguien humilde”

Tras la final de la primera versión del popular programa, se confirmó la segunda, que llegará en 2025. Aunque no ha salido al aire, ya se conocen nombres de algunos famosos que estarán y que han generado todo tipo de comentarios.

A través de un emotivo video, el canal le dio la bienvenida a la mujer de 42 años y ella quiso expresar su agradecimiento al canal con las siguientes palabras: “Familia, cuando vendía rosas en la calle, soñaba con una casa muy grande y la vida me trajo hasta aquí por un camino largo y escabroso. Tengo mucha casa y en la casa lo voy a dejar claro, si me buscan los encuentro. Ese premio es mío; nada ni nadie me derrotará”.