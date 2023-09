“Todo se pone nublado”: Carolina Gaitán, tras doloroso accidente por la picadura de una medusa

“Nunca me había picado una aguamala, medusa o jellyfish… Arde como un hijuemadre, pero me pusieron vinagre y aquí va bajando la inflamación y el ardor. Dolió. Se siente como ácido”, confesó la actriz en unas historias de Instagram mientras les mostraba a los internautas la parte exacta en donde la había picado.

“Eso siempre me pasa en Miami”, “Wow, eso sí duele”, “Te colocas crema de ordeñe, que se dice acá en Argentina, y pasa muy rápido”, “Es la medusa más envidiada del mundo. Cuídate mucho, ‘Caro’” y “El vinagre solo es útil para el veneno de ciertas especies de medusas, si no sabes qué especie fue podrías empeorarlo usando eso”, fueron algunos de ellos.

Sin embargo, la eligieron porque estaban buscando una artista que cantara salsa. Carolina no tenía idea de lo que estaban hablando, hasta que recordó una canción que lanzó en el 2017: Qué no se dice de mí , y que, efectivamente, hacía parte del género.

“Entre las canciones que compuse hay una canción que era como una respuesta a una especie de invasión que sentía a través de las redes sociales, y así como había gente que me quería, había gente que me detestaba. Empecé con una canción que se llama Qué no se dice de mí, y era una respuesta a todo este bullying. Saco esta canción y hago un video por lo alto... es una canción que yo quiero y aprecio mucho y es una salsa. Luego me dicen en Encanto, los directores, que una de las razones por las que me escogieron fue porque yo tenía una salsa”.