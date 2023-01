Video | Carolina Gaitán mostró el detrás de cámaras del concierto de ‘Encanto’, en Los Ángeles

La película ‘Encanto’ sigue tan viva como cuando llegó a las salas de cine a finales de 2021, convirtiéndose en una de las cintas más taquilleras y resonadas en la historia de Disney, todo gracias a su hermosa historia, inspirada en una familia colombiana, y a la magistral banda sonora compuesta por el genio Lin-Manuel Miranda, quien estudió a la perfección los infinitos ritmos musicales colombianos y los plasmó en canciones como Dos oruguitas y No se habla de Bruno, sencillos que le dieron la vuelta al mundo y alcanzaron la categoría del Óscar, pues las dos tuvieron su momento en la edición 94 de los premios de la Academia.

En dichas presentaciones el talento colombiano brilló por cuenta de Carolina Gaitán, Mauro Castillo y Sebastián Yatra, quienes se desenvolvieron como artistas de talla internacional en sus respectivas canciones, dejando a Colombia y a toda Latinoamérica por todo lo alto, demostrando que Disney no es solo personajes animados, también es cultura, ruptura de estereotipos y, sobre todo, alegría y amor.

Carolina logró sostener el Óscar de 'Encanto' en la pasada edición de los premios. Foto: Instagram @lagaita. - Foto: Foto: Instagram @lagaita.

Estos valores no se quedaron solo en la pantalla grande, también han llegado a las plataformas digitales a través de Disney Plus y fue tanto el auge que se hizo necesaria una presentación en vivo de todas las canciones de la película, pues cada una en su individualidad ha cautivado a corazones en todo el mundo. Por eso se organizó todo para que parte del elenco original y algunos artistas invitados se presentaran en vivo en uno de los escenarios más icónicos de Estados Unidos, el Hollywood Bowl, el anfiteatro más famoso de Los Ángeles, con capacidad para 17.500 personas.

Allí, Carolina, Mauro, Andrés Cepeda, Carlos Vives y algunos actores del elenco principal de Encanto se presentaron ante un sold out que cantó, bailó, lloró y ovacionó el gran show desplegado con imágenes de la película, parte de la “casita Madrigal”, representaciones dancísticas propias de Colombia y hasta la tortuosa escena dramatizada de la muerte de Pedro Madrigal, show que ya se puede ver en la plataforma de Disney.

El show es fenomenal, pero La Gaita decidió mostrar un poco de esa preproducción magna en la que participó, que requirió semanas de ensayos, de coreografías y acoples de voz para interpretar, en su caso, la canción ‘No se habla de Bruno’. Fue en su cuenta personal de Instagram donde mostró videos y fotos del antes del concierto y en sus historias mostró un accidente que tuvo con uno de los micrófonos asignados para su show.

La cantante colombiana fue una de las actrices del elenco original en presentarse en Hollywood. Foto: Instagram @lagaita. - Foto: Foto: Instagram @lagaita.

“Así se ensaya Brunito con todo este mega parche! No se pierdan el resultado final en @disneyplus #encantoatthebowl ☀️⛈️🥰”, escribió Gaitán en su publicación, que ya cuenta con casi 20 mil likes y una infinidad de mensajes de felicitación y cariño para la colombiana y todos los involucrados en el concierto. “Divinaaaaa🔥”, “Impecable puesta en escena 🙌🏼🙌🏼”, “Qué maravilla 🤍🤍🤍”, “Ay no, la verdad es que ver la manera que has crecido es inspiradora. Que Dios te siga abriendo luz en ese camino al éxito 🥰”, “Mega DURA🔥😍😍 A seguir partiéndola bellísima”, “Se me pone la piel de gallina! 🔥”, “Impactante ver que cada proyecto es evolución y supera al anterior”, son algunos de los comentarios que dejan los fans de Carolina.

En uno de los ensayos ya en el escenario del Hollywood Bowl, Carolina estaba haciendo prueba de sonido junto a Mauro Castillo y en una parte en que los dos cantan la famosa frase “We Don’t Talk About Bruno”, Gaitán salta para quedar frente a su colega y en esas se le cae el receptor de sonido que tiene conectado a su micrófono, el que tuvo que recoger sin perder un segundo el hilo de su interpretación, asunto que quedó plasmado en las historias de la cantante.

Carolina recogiendo su micrófono. Foto: Instagram @lagaita. - Foto: Foto: Instagram @lagaita.