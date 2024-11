Valentina Tafur reveló cómo fue la convivencia en el Concurso Nacional de Belleza: “Convivir no es fácil”

Pese a ser una de las favoritas, Tafur no logró coronarse como la nueva reina de los colombianos, sin embargo, logró posicionarse como segunda princesa del certamen. La corona se la llevó la Señorita Antioquia, Catalina Duque quien se destacó por su seguridad, elegancia a lo largo de la competencia.

Así mismo, la Señorita Valle mencionó a través de las historias de su Instagram oficial cómo fue convivir con las demás candidatas del certamen, pese a que para ella no es tarea fácil convivir con las demás personas, pero supo compartir con una de sus compañeras.

“Convivir con alguien no es fácil, pero contigo fue lo más fácil de este reinado. Encontré más que una amiga, una hermana para toda la vida. Miss you already (ya te echo de menos), expresó Valentina Tafur.