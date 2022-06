Verónica Castro es criticada por subir foto con filtro para disimular arrugas: ¿quién la delató?

A través de las redes sociales, las celebridades comparten con sus seguidores pequeños detalles de su vida privada. También divulgan una variedad de momentos familiares y con sus amigos, en los que se pueden ver fotos o videos que acercan a sus fanáticos a su diario vivir.

En esta ocasión fue Verónica Castro quien compartió en su cuenta oficial de Instagram una foto con su hermano, que la expuso a las críticas de sus fans.

En la publicación, en la que aparece posando junto a José Alberto Castro, se puede ver cómo la actriz usó algunos filtros para encubrir los rasgos característicos del pasar de los años. “Feliz cumpleaños a mi amado hermano y productor José Alberto”, es la leyenda que acompaña dicha imagen.

Los fanáticos se dieron cuenta cuando José Alberto puso en su Instagram la misma foto, pero sin los filtros o retoques, lo que dejó al descubierto a Verónica, que recibió una lluvia de críticas y comentarios que juzgaron a la artista.

Ante los comentarios, la mayor de los Castro contestó: “Yo pagué mi filtro y a mí me gusta con filtro, pero si les gusta sin filtro se pueden asomar al de mi hermano, a él le gusta sin filtro. Para que no hagan corajes, porque hace daño”.

El post de Verónica ya cuenta con más de 68 mil ‘Me gusta’ y más de mil comentarios. Algunos de los mensajes fueron: “Mucho filtro, señora, por Dios. Usted es bella tal cual”; “Que bonito filtro”; y “La foto real es la que puso el Güero en su perfil. ¡Aquí cero se parece!”.

En cuanto a la publicación de José Alberto, tiene más de 18 mil ‘Me gusta’ y más de 500 comentarios entre los que destacan: “¡Qué bonita foto! ¡Sin filtros! ¡Como debe ser!”; “Qué lindo verlos juntos”; “Qué bellísima foto, los dos muy guapos y grandes seres humanos”, entre otros.

Cabe resaltar que hace poco la presentadora de Día a Día, Carolina Cruz, se sinceró con sus seguidores diciendo que también usa filtros. Cuz les contó a sus seguidores qué es eso de su aspecto físico que no le gusta tanto y que estos retoques le ayudan a disimular eso en sus redes sociales.

Aunque Carolina Cruz es considerada una de las mujeres más hermosas de Colombia, lo cierto es que la presentadora decidió abrir su corazón con sus seguidores y contarles un tema de su piel que la hace sentir acomplejada.

“Cuando me fui a vivir a Miami me empezaron a salir manchas en la cara y creo que es de lo único que me acomplejo y uso filtros para disimularlas”, dijo la presentadora.

También contó que es de aquellas personas a las que no les importa las arrugas, o por lo menos, no son tan importantes como las manchas que tiene en la piel. “Las arrugas o el paso de los años es lo que menos me importa, pero tener una piel sin manchas sería un sueño”, dijo.

Además, narró que si bien se ha efectuado varios tratamientos, aún no se van del todo esas manchas que la aquejan. Las palabras las acompañó con dos fotografías, una sin y otra con filtro, enseñando cómo ha sido disimular esas manchas.

“En la foto izquierda no hay ni medio retoque, pero sí la luz, buen fotógrafo, styling y maquillaje. En resumen: equipo, la foto de la derecha tiene un retoque mínimo y por eso quería mostrarles”, escribió la presentadora en su cuenta de Instagram.