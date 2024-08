Víctor Mallarino rompió el silencio y reveló con qué mujer tuvo problema en ‘MasterChef Celebrity’: “Era tenso”

El fogón del actor de 67 años Víctor Mallarino se apagó en la cocina de MasterChef Celebrity el pasado sábado 3 de agosto, luego de fallar, al no lograr los sabores de un plato de dulce, el cual fue el reto indicado por los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina.

La salida de Mallarino se vivió como un agrio momento y dejó un gran vacío en sus compañeros, quienes no dudaron en bajar del balcón para abrazarlo, llorarlo y agradecerle por el conocimiento, s u sabiduría, los grandes y graciosos momentos que vivieron en el reality de cocina más famoso del mundo.

Víctor Mallarino habló de la persona con la que tuvo un malentendido en MasterChef Celebrity

“Yo tuve una clara complicación con uno de los retos, con la compañera más adorable del mundo, con Fer (María Fernanda Yepes) yo tuve un tema que era tenso, que no era agradable, que no era… No sé por qué, pero está ahí la amistad y estará siempre y ser compañero de alguna manera”, dijo Mallarino.