Video | “Se va a poner sabroso”: Yeison Jiménez, picante, le tiró pulla al gobierno Petro

Yeison Jiménez, actualmente uno de los artistas más reconocidos de Colombia, sorprendió esta semana a todos sus seguidores y lanzó un ácido comentario en las redes sociales.

Mediante las historias de Instagram, el cantante de música popular realizó una pequeña dinámica y habilitó la caja de preguntas, donde le consultaron sobre cuándo iba a comprar su próximo vehículo.

El artista, de igual manera, respondió estas inquietudes sin ningún tipo de problema y aseguró que por el momento no estaba buscando carro. No obstante, le mandó una pequeña pulla al nuevo Gobierno, liderado por el presidente Gustavo Petro.

“La verdad, no sé. Con estos impuestos que vienen, se va a poner la cosa ‘sabrosa’”, fue el mensaje que compartió Jiménez en las historias, las cuales se hicieron virales rápidamente y recibieron cientos de comentarios.

Pese a que no se metió directamente en temas políticos, el cantante caldense hizo una clara referencia a la famosa frase de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, sobre “vivir sabroso”.

Esta no es la primera crítica que recibe el actual Gobierno por parte de alguna celebridad nacional con respecto a los nuevos impuestos, puesto que este miércoles Faustino ‘el Tino’ Asprilla también compartió un video cuestionando la reforma tributaria.

“Impuesto para la comida, que para que comamos más sano. No, yo veré qué como. A mí me enseñaron a comer en la casa, salchicha, butifarra y lo que sea. Es la comida del pueblo”, puntualizó el exdelantero de la Selección Colombia, quien siempre ha manifestado que no comparte los ideales del Pacto Histórico.

Cabe recordar que el gobierno de Gustavo Petro, encabezado por José Antonio Ocampo (ministro de Hacienda), radicó oficialmente el pasado 8 de agosto ante el Congreso de la República la nueva reforma tributaria, que buscará recaudar inicialmente cerca de 25,9 billones de pesos anuales.

Acabar con las exenciones tributarias a las grandes empresas, aumentar los impuestos a las ganancias ocasionales, imponer tributos ambientales y diversificar la inversión nacional son los pilares del proyecto presentado por la administración entrante.

“El Estado tiene una deuda social histórica. Los niveles de desigualdad han sido altos y persistentes. Este proyecto tiene como objeto avanzar fundamentalmente en dos dimensiones: disminuir las exenciones inequitativas y lograr la consecución suficiente de recursos para financiar el fortalecimiento del sistema de protección social”, precisó el jefe de la cartera.

Uno de los puntos que más controversia generó es el que especifica que los productos ultraprocesados van a tener un nuevo impuesto, debido a los potenciales efectos adversos que tienen en la salud de los colombianos.

De acuerdo con la iniciativa, el tributo de los alimentos como snacks, embutidos y polvos para preparaciones, entre otros, será del 10 % sobre el valor de cada uno de estos artículos, mientras que las bebidas azucaradas se gravarán en función del contenido de azúcar que tengan por cada 100 mililitros.

“El impuesto nacional al consumo de los alimentos ultraprocesados corresponderá al 10 % sobre el precio de venta del bien, el cual será recaudado por el productor en la entrega en fábrica para su distribución y posterior venta”, dice el texto de la reforma.