“Voy a llamar la atención”: Peter Manjarrés respondió a las críticas por la portada de su nuevo álbum

Peter Manjarrés es uno de los cantantes de vallenato más populares en Colombia. Dentro de su amplio listado de éxitos figuran canciones como Obsesión, Amor de dos y Qué Dios te bendiga, un clásico infaltable en las fiestas de cumpleaños en el país.

En redes sociales, el artista vallenato también ha logrado un amplio reconocimiento. Solo en su perfil de Instagram, Peter Manjarrés cuenta con una comunidad de 2,1 millones de seguidores, quienes constantemente interactúan en sus diferentes publicaciones.

Recientemente, el cantante nacido en Valledupar presentó su nuevo álbum: Pedro, una entrega con la que quiso plasmar su esencia. Por ello, hizo énfasis en destacar su imagen al natural, dejando su rostro en primer plano, en compañía de una blanca sonrisa.

“Mi gente, les presento la portada de Pedro. Mi nuevo álbum Vallenato, donde musicalmente me reencontré conmigo mismo. Cantado en mi Valledupar del alma, grabado sin ningún tipo de presión comercial, con canciones inéditas de grandes compositores del Vallenato. #PEDRO”, anunció Manjarrés en su cuenta de Twitter.

Si bien al artista se le notó orgulloso por su nuevo trabajo discográfico, algunos internautas no desaprovecharon la oportunidad para lanzar varias críticas -y no precisamente constructivas-. Según afirmaron en redes sociales, a Manjarrés se le ve con un tono de piel demasiado pálido, con sus facciones demasiado difuminadas gracias al Photoshop y un estilo que, supuestamente, no es adecuado para su género.

“Parece un muñequito de ponqué”; “¿vienes con un CD vallenato y con una carátula reguetonera?”; “no te pongas tanto filtro que casi ni se te reconoce”; “felicitaciones, Peter, pero pareces maquillado por el equipo de una funeraria”, son algunos de los comentarios que se leen en su post de Instagram.

La respuesta de Peter Manjarrés

Pedro es mucho más que solo la portada del álbum. Se trata de un trabajo que reúne 19 canciones en las que contribuyeron letras de compositores respetados y admirados en la escena vallenata. Además, como lo había mencionado el propio Peter Manjarrés, es el álbum donde se reencontró musicalmente con él mismo.

“De Pedro pueden esperar la esencia de Peter Manjarrés, me reencontré conmigo mismo en esta grabación, un álbum muy variado, muy vallenato, lo que me están pidiendo mis seguidores”, expresó el artista en una entrevista con SuperLike, del canal RCN.

Adicionalmente, explicó por qué optó por la portada que acompaña su álbum: “Yo le dije a mi manager, ‘¿por qué no puedo salir sin camisa?’, mi manager me dijo, ‘¿sin camisa?, ¿sabes lo que te van a decir cuando salga sin camisa un vallenato?’, le dije ‘sí, voy a llamar la atención, porque es que hay tanta distracción en la calle que para sacar un álbum, llamar la atención de todo el mundo, no es fácil por mucha publicidad que hagas’”.

De este modo, Peter Manjarrés reiteró que está complacido con los resultados a nivel de marketing que le dio la portada de Pedro. Aunque las críticas no faltaron, el objetivo final se cumplió y mucha gente habló de su álbum. Como se dice popularmente, “entre gustos no hay disgustos”, por lo que el artista dijo respetar a los detractores, pero insistió en que a él sí le gustó.

Por estos días, Manjarrés continúa con la promoción de Pedro y ha compartido algunas interpretaciones a través de su cuenta de Instagram. En términos musicales, su nuevo álbum ha tenido una acogida notable, motivando varios elogios entre sus fans.

“Mi artista favorito, carajo. Mil felicitaciones por ése álbum tan bueno. No hay presa mala. Saludos desde Hatonuevo, La Guajira, te admiro mucho, maestro”; “Decir cuál canción me gusta mas sería mentira porque la verdad el cd está muy bueno. Todas las canciones me gustan. Gracias, Peter, por cantar vallenato”; “Excelente álbum para escuchar y disfrutar”, dicen algunos de los comentarios destacados en su publicación más reciente.