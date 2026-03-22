Walter Mercado: cifras de la suerte para ganarse la lotería hoy domingo, 22 de marzo

Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más influyentes en el mundo de la astrología y los horóscopos. Aunque falleció en 2019, su legado permanece vigente gracias a su familia, que se encarga de difundir las predicciones y mensajes que dejó escritos, los cuales siguen siendo esperados por miles de seguidores.

Para el domingo 22 de marzo, se revelaron consejos especiales junto con números de la suerte que, según estas interpretaciones, podrían favorecer a varias personas en juegos de azar como chances y loterías. Estas recomendaciones, cargadas de simbolismo, mantienen viva la conexión con quienes confían en su visión y buscan atraer la fortuna.

El diario El Nuevo Herald recopiló estos designios para el inicio del fin de semana, compartiendo mensajes dirigidos a cada signo del zodiaco.

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Aries

La Luna en Tauro favorece la estabilidad financiera y energética, aportando claridad para decisiones a largo plazo. Júpiter y Marte impulsan proyectos con crecimiento, mientras surge un interés romántico con intenciones claras.

Afirmación: “Construyo mi prosperidad con calma, fuerza y confianza”.

Números de suerte: 8, 49, 12.

Tauro

La Luna en su signo brinda seguridad, magnetismo y control para avanzar en metas personales. El apoyo de Júpiter y Marte abre caminos estables, y una conversación puede fortalecer el amor.

Afirmación: “Mi presencia es firme, mi camino es seguro y mis pasos crean abundancia”.

Números de suerte: 9, 21, 11.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Géminis

La energía de Tauro invita a bajar el ritmo, ordenar la mente y sanar. Júpiter y Marte ayudan a cerrar ciclos, y un mensaje inesperado reactiva una conexión.

Afirmación: “Me doy permiso de pausar, sanar y fortalecer mi energía interior”.

Números de suerte: 45, 2, 22.

Cáncer

La Luna en Tauro fortalece amistades y proyectos, atrayendo apoyo. Júpiter y Marte impulsan sueños compartidos, mientras una amistad podría evolucionar.

Afirmación: “Atraigo conexiones que me impulsan y oportunidades que expanden mi mundo”.

Números de suerte: 34, 5, 50.

Leo

La Luna en Tauro aporta estabilidad y ambición en lo profesional. Júpiter y Marte fortalecen decisiones estratégicas, y alguien muestra interés romántico.

Afirmación: “Mi trabajo habla por mí y mis acciones abren puertas de éxito”.

Números de suerte: 4, 27, 44.

Virgo

La Luna en Tauro brinda claridad mental y soluciones prácticas. Júpiter y Marte favorecen estudios y decisiones clave, y un encuentro podría ser significativo.

Afirmación: “Mi mente se abre, mi camino se aclara y mis pasos me llevan más lejos”.

Números de suerte: 55, 11, 7.

Libra

La energía de Tauro permite manejar emociones y recursos con serenidad. Júpiter y Marte impulsan cambios personales, y una conversación abre paso a un renacer emocional.

Afirmación: “Me fortalezco desde adentro y transformo mi vida con amor y determinación”.

Números de suerte: 20, 17, 38.

Escorpio

La Luna en Tauro activa relaciones importantes, brindando claridad y estabilidad. Júpiter y Marte favorecen acuerdos, y un gesto confirma intenciones serias.

Afirmación: “Construyo relaciones sólidas, conscientes y llenas de propósito”.

Números de suerte: 40, 37, 21.

Sagitario

La Luna en Tauro ayuda a organizar la rutina y el bienestar. Júpiter y Marte aportan disciplina, y puede surgir un romance en el entorno cotidiano.

Afirmación: “Mi bienestar es prioridad y cada acción me acerca a mi mejor versión”.

Números de suerte: 26, 31, 48.

Capricornio

La Luna en Tauro impulsa la creatividad y el disfrute. Júpiter y Marte favorecen proyectos y el amor, con nuevas ilusiones en lo sentimental.

Afirmación: “Me permito disfrutar, crear y abrir espacio para la alegría”.

Números de suerte: 5, 45, 21.

Acuario

La Luna en Tauro enfoca la atención en el hogar y la estabilidad emocional. Júpiter y Marte ayudan a resolver asuntos familiares, y un vínculo del pasado reaparece.

Afirmación: “Mi hogar interno es firme, seguro y lleno de calma”.

Números de suerte: 28, 39, 31.

Piscis

La Luna en Tauro aporta claridad y seguridad al comunicarse. Júpiter y Marte favorecen decisiones y acuerdos, y una conversación abre un nuevo ciclo amoroso.

Afirmación: “Mis palabras crean caminos y mis decisiones me llevan hacia lo que merezco”.

Números de suerte: 52, 18, 29.