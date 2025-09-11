Walter Mercado: los números de la suerte con los que se volvería rico el 12 de septiembre

Walter Mercado fue uno de los astrólogos más populares a nivel mundial, pues a lo largo de su trayectoria logró acertar con varias de sus predicciones y se ganó el cariño de miles de personas de diariamente estaban atentos a sus actualizaciones.

Aunque falleció en el año 2019, su legado sigue vivo, pues su sobrina Betty B. Mercado continúa publicando su horóscopo y números de la suerte para quienes desean buscar la fortuna por medio de loterías y chances.

Esta predicción es ideal para quienes creen en el poder de los astros y la magia de los números. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La vida social será intensa y permitirá establecer contactos valiosos para el desarrollo profesional. Es importante que cuide de su salud y mantenga la disciplina en sus hábito.

Números de la suerte: 15, 2, 13.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Las metas que parecían inalcanzables comienzan a hacerse realidad. Será un día ideal para actuar con rapidez y destinar energía a proyectos útiles que le traigan un beneficio futuro.

Números de la suerte: 18, 33, 9.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El lado amoroso se mostrará confuso le hará replantearse algunas de sus decisiones. Debe cuidar el sistema digestivo y encontrar tiempo para descansar.

Números de la suerte: 1, 2, 14.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Los proyectos laborales tomaran una gran parte del tiempo de su día, pero logrará cumplir con las metas propuestas. En el amor surgirán tensiones que podrían generar distanciamiento.

Números de la suerte: 1, 10, 15.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El bienestar físico mejora y con ello nacen las ganas de abrirse al amor. Quienes tienen pareja estarán listos para dar un paso más en la relación.

Números de la suerte: 29, 8, 48.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El deseo de control puede traer conflictos, analice su comportamiento para evitar discusiones. Es importante soltar y permitir que las situaciones fluyan de forma natural.

Números de la suerte: 24, 7, 36.

Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La comunicación con su pareja puede tonarse tensa, sobre todo en temas económicos. La recomendación es no precipitarse y tener una buena conversación.

Números de la suerte: 6, 29, 47.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La pasión se intensifica y promete un fin de semana cargado de emociones en el amor. Se recomienda evitar los celos y el exceso de control.

Números de la suerte: 11, 35, 4.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La indecisión marcará el día, por eso, lo mejor será esperar y no tomar decisiones apresuradas que puedan afectar la estabilidad personal.

Números de la suerte: 15, 7, 20.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El cansancio será el principal obstáculo para realizar sus pendientes del día. Reducir el ritmo y priorizar el descanso permitirá recuperar energía y claridad mental.

Números de la suerte: 1, 17, 5.

Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El carácter podría desbordarse en medio del estrés. Mantener el equilibrio emocional y la paciencia será clave, especialmente en el entorno familiar.

Números de la suerte: 6, 29, 12.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Es importante que haga un análisis de sus pasado para comprender lo que viene en el futuro. El deseo de soledad permitirá ordenar pensamientos y emociones.

Números de la suerte: 14, 3, 28.