Walter Mercado: los números de la suerte para el jueves, 4 de septiembre que le traerían fortuna a cada signo

Walter Mercado fue uno de los videntes y astrólogos con mayor credibilidad a lo largo de las últimas décadas, pues en varias ocasiones acertó con sus predicciones y compartido cifras que le dieron triunfo a sus seguidores en los juegos de azar.

Pese a que murió en el año 2019, sus sobrinas continúan compartiendo su legado y diariamente, hacen la publicación de los horóscopos y números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodíaco, recibiendo miles de interacciones por parte de las personas que confiaron en su palabra.

Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. | Foto: Getty Images

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

Es importante que haga uso de afirmaciones positivas si quiere atraer la prosperidad a su vida. Puede arriesgarse con algún proyecto y muy seguramente, tendrá éxito económico.

Números de suerte: 27, 16, 39.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

Aproveche su sabiduría para compartir consejos e ideas con las personas de su alrededor, en especial si se trata del ámbito laboral.

Números de suerte: 7, 49, 13.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

Este es el momento perfecto para brillar a nivel profesional. A su vez, una gran cantidad de dinero llegará su vida como resultado del esfuerzo.

Números de suerte: 16, 3, 42.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Gracias a sus habilidades en el mundo de la comunicación y la publicidad podrá ser guía de aquellas personas que están aprendiendo de estos campos y buscan orientación y crecimiento.

Números de suerte: 9, 18, 2.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

En el ámbito del amor dejará de deslumbrarse con la belleza y buscará la conexión profunda con las personas que desea que hagan parte de su vida.

Números de suerte: 20, 15, 32.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

Es un buen momento para pensar nuevas ideas para incrementar los ingresos económicos. Si siente que tiene muchas actividades laborales, desde un espacio de relajación.

Números de suerte: 19, 22, 3.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

Experimente nuevas habilidades que le permitan cumplir con sus metas. No olvide la importancia de cuidar su salud física y mental, se considera que recibir ayuda de un profesional, no dude en tomarla.

Números de suerte: 33, 28, 10.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)

Si no se siente contento con la vida laboral que está llevando en el momento, busque nuevas oportunidades y no haga nada que le genere frustración.

Números de suerte: 31, 4, 26.

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)

En este momento de su vida cuenta con excelentes amistades que están dispuestas ayudarlo en cada uno de las cosas que pueda llegar a necesitar, valore a las personas que lo rodean.

Números de suerte: 11, 34, 8.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)

Su franqueza será un arma para poder aclarar dudas y sospechas, especialmente en su lugar de trabajo. Puede colaborarle a las personas que lo necesiten sin dejar que abusen de su solidaridad.

Números de suerte: 50, 37, 21.

Predicciones del horóscopo de Walter Mercado. | Foto: Getty

Acuario (19 de enero - 17 de febrero)

Es un día lleno de entusiasmo y energía positiva, pues se recuperará de cualquier malestar o problema de salud que haya venido presentando. Si está buscando una nueva oportunidad laboral, deberá mostrar su versatilidad.

Números de suerte: 14, 25, 6.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

Escuche los consejos de las personas que se preocupan por usted. Aunque está haciendo víctima de críticas por personas de su entorno laboral, es importante que mantenga la compostura.

Números de suerte: 30, 1, 45