Walter Mercado: los números que lo harían millonario el 18 de febrero; aumentarían suerte en loterías

El fallecido vidente dejó en sus escritos los números mágicos que le darían el triunfo.

Laura Camila Másmela Bernal

17 de febrero de 2026, 8:12 p. m.
Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.
Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Walter Mercado es actualmente uno de los videntes con mayor credibilidad en cuanto a los horóscopos y números de la suerte. Pese a que falleció en el año 2019, a día de hoy miles de personas esperan las actualizaciones que comparte su familia, con la información que dejó plasmada en sus escritos.

Para el miércoles 19 de febrero, se revelaron algunos consejos especiales, además de los números de la suerte que llevarían a varias personas a convertirse en los ganadores del premio mayor en distintos premios de azar como chances y loterías.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.
Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Una etapa de introspección que lo invita a escuchar su intuición y a reconectar con deseos que había dejado en el olvido.

Números de la suerte: 5, 14 y 29.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Se verá motivado a fortalecer vínculos afectivos y a abrirse a conexiones más profundas.

Números de la suerte: 2, 18 y 33.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La influencia de las energías trae ideas innovadoras y revelaciones inesperadas que podrían traducirse en oportunidades.

Números de la suerte: 7, 11 y 26.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Se sentirá especialmente intuitivo y emocionalmente protegido. Es un momento ideal para iniciar procesos de sanación y proyectos personales.

Números de la suerte: 4, 16 y 22.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Verá suavizada su energía, orientándola hacia la empatía y el servicio a los demás. Esta conexión humana puede traer recompensas inesperadas.

Números de la suerte: 1, 9 y 31.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Recibe una invitación a soltar el control y confiar en el flujo natural de la vida. La claridad emocional le permitirá enfocarse en lo realmente importante.

Números de la suerte: 6, 20 y 28.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo.
Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Se sentirá inspirado a buscar armonía interior y a conectar con su lado espiritual. Es un día propicio para cultivar la paz y la creatividad.

Números de la suerte: 3, 12 y 24.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tendrá una intuición especialmente aguda que le permitirá comprender situaciones complejas y transformarlas a su favor.

Números de la suerte: 8, 17 y 30.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Vivirá un despertar emocional que lo motivará a retomar sueños olvidados. La energía del momento favorece los nuevos comienzos.

Números de la suerte: 10, 21 y 34.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Encontrará inspiración para replantear metas desde una perspectiva más sensible y humana. Este equilibrio entre ambición y emoción podría traer beneficios.

Números de la suerte: 13, 25 y 36.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.
Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Se verá envuelto en una energía compasiva que lo ayudará a descubrir motivaciones profundas y a compartir su luz con quienes lo rodean.

Números de la suerte: 15, 27 y 35.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Inicia su ciclo con una poderosa sensación de renacimiento. La influencia del sol en su signo potencia la intuición y abre puertas a nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 19, 23 y 32.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

