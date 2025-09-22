Suscribirse

Walter Mercado: números con los que podría ganar la lotería el 23 de septiembre y horóscopo para los 12 signos

El fallecido astrólogo dejó algunas recomendaciones que traerían suerte en los juegos de azar.

23 de septiembre de 2025, 2:19 a. m.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Tras más de 6 años después de su muerte, el vidente Walter Mercado continúa siendo uno de los representantes más importantes del mundo espiritual y las conexiones astrales, pues gracias a su larga trayectoria, se ganó la admiración de miles de personas que, hasta el día de hoy conectan con sus ideas.

Aunque ya no se encuentra en el mundo físico, su sobrina Betty B. Mercado, publica diariamente los números de la suerte y horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.

Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Un proyecto llega a su fin y será motivo de alegría. Se destaca la creatividad, lo que le permitirá resaltar como un ser auténtico.

Números de suerte: 19, 45, 7.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Las posibilidades de entablar una nueva relación amorosa son altas. Sin embargo, se recomienda estar precavido y cuidar sus movimientos.

Números de suerte: 18, 22, 36.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Un nuevo vínculo sentimental o amistoso podría transformar la rutina. Surgen oportunidades laborales que favorecen la economía.

Números de suerte: 35, 1, 28.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La flexibilidad será la clave para mantener la paz en el hogar y en el trabajo. La armonía estará de su lado si evita discusiones innecesarias.

Números de suerte: 12, 4, 19.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las amistades y contactos influyen positivamente en la vida profesional. Una reconciliación familiar trae calma y nuevas oportunidades afectivas.

Números de suerte: 10, 42, 31.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Es momento de vivir experiencias transformadoras en lo íntimo y disfrutar de la compañía cercana.

Números de suerte: 50, 44, 28.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Conviene asegurar todo acuerdo por escrito para evitar confusiones a futuro con personas de su círculo cercano. Los cambios en el hogar atraerán prosperidad.

Números de suerte: 33, 5, 46.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Las relaciones laborales se convierten en el mejor recurso para avanzar. Escuchar la intuición será fundamental para tomar decisiones.

Números de suerte: 42, 16, 8.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Antes de firmar acuerdos legales, se recomienda analizar cada detalle. Un contacto desde el extranjero podría traer noticias importantes.

Números de suerte: 5, 20, 13.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La organización del tiempo permitirá hacer un balance entre la salud, la familia y el trabajo. En el campo amoroso, podría terminar en compromiso serio y estable.

Números de suerte: 39, 41, 26.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Una situación financiera mejora notablemente. Valorar los consejos de sus familiares le será útil, aunque las decisiones finales estarán en sus manos.

Números de suerte: 29, 7, 43.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Nuevas personas influyen positivamente en su vida. La confianza personal se fortalece, especialmente en la comunicación y las relaciones sociales.

Números de suerte: 31, 2, 15.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

