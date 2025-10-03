Gente
Walter Mercado: números con los que podría ganar la lotería el 4 de octubre y horóscopo para los 12 signos
Estas serían las combinaciones que lo acercarían a ser el ganador del premio gordo de la lotería.
Aunque el famoso astrólogo Walter Mercado falleció en el año 2019, miles de personas continúan confiando en la información que le dejó a sus familiares.
Por esta razón, Betty B, Mercado, una de sus sobrinas, se ha encargado de compartir recomendaciones y detalles con su público en redes sociales. Para el sábado, 4 de octubre, se destaparon los números con los que cada signo podrían llegar a convertirse en millonario por medio de juegos de azar, junto a su respectivo horóscopo.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Llegan nuevas oportunidades para ser feliz. No se aferre al pasado, el presente trae lo que más le conviene.
Números de la suerte: 28, 49, 37.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Lo que ha luchado se manifiesta. Un cambio de empleo o un nuevo proyecto podría llegar pronto.
Números de la suerte: 2, 9, 52.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Sea más realista en sus expectativas. Deje atrás caprichos y escuche a quienes lo apoyan de verdad.
Números de la suerte: 34, 10, 15.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La fe será clave para construir un futuro sólido. Su creatividad será su mayor aliada a la hora de escalar a nivel laboral.
Números de la suerte: 14, 21, 37.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Después de su esfuerzo, es momento de disfrutar. Planee un descanso y atienda proyectos en el hogar.
Números de la suerte: 11, 4, 26.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Evite sobrecargarte de responsabilidades. Aprenda a delegar y pida ayuda cuando lo necesite.
Números de la suerte: 6, 35, 21.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El éxito le acompaña. Dinero y salud se ven favorecidos y se abren nuevas oportunidades laborales.
Números de la suerte: 22, 15, 32.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Deje atrás las lamentaciones. Solo con acción y decisión podrá cambiar el rumbo de su vida.
Números de la suerte: 3, 19, 41.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Actúe con cautela. Ponga atención a los detalles para evitar pequeños contratiempos.
Números de la suerte: 18, 4, 2.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La jornada será intensa. Administre bien su energía para cumplir con todas sus responsabilidades.
Números de la suerte: 17, 19, 31.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Se sentirá más seguro de lo que deseas lograr. El trabajo y los estudios serán clave en este momento.
Números de la suerte: 18, 7, 11.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
En el amor actúe con calma y exprese sus sentimientos con claridad. La confianza en sí mismo será importante.
Números de la suerte: 1, 50, 4.
