Walter Mercado: números de la suerte del 8 de abril para todos los signos

Cada día, miles de personas apuestan su dinero por medio de los juegos de azar; para esto, deben arriesgarse con combinaciones numéricas que, de ser las correctas, pueden generar grandes ganancias en cuestión de minutos.

Es por esto que muchos esperan las recomendaciones que dejó Walter Mercado, el reconocido astrólogo y vidente que falleció en 2019, pero cuyo legado sigue presente gracias a sus familiares, quienes se encargan de mantener actualizados a sus seguidores.

Para el miércoles 8 de abril, su sobrina Betty B. Mercado destapó el horóscopo, consejos y recomendaciones, además de los esperados números de la suerte.

Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. Foto: Getty Images

Aries (20 de marzo – 18 de abril)

La paciencia será fundamental para Aries en esta etapa. Evitar conflictos innecesarios permitirá abrir espacios para negociar y lograr acuerdos beneficiosos.

Números de la suerte: 10, 4, 28.

Tauro (19 de abril – 19 de mayo)

Los cambios en la salud y el bienestar marcan el rumbo de Tauro. La energía del momento impulsa a priorizar el equilibrio emocional.

Números de la suerte: 40, 17, 28.

Géminis (20 de mayo – 19 de junio)

Un asunto pendiente requiere resolución inmediata. Las conexiones sociales jugarán un papel importante en la apertura de nuevas oportunidades económicas.

Números de la suerte: 7, 41, 37.

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Cáncer (20 de junio – 21 de julio)

La buena fortuna rodea a Cáncer, que podría convertirse en el centro de atención en situaciones inesperadas.

Números de la suerte: 5, 7, 16.

Leo (22 de julio – 21 de agosto)

La inteligencia y la astucia serán las principales herramientas de Leo para enfrentar desafíos.

Números de la suerte: 15, 49, 38.

Virgo (22 de agosto – 21 de septiembre)

El panorama sentimental presenta altibajos, pero todo aquello que sea sólido logrará mantenerse.

Números de la suerte: 10, 22, 41.

Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El interés por lo espiritual y lo desconocido se intensifica, llevando al signo a explorar nuevas formas de entender su realidad.

Números de la suerte: 13, 22, 5.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El magnetismo de Escorpio se potencia, favoreciendo las relaciones personales. Sin embargo, será importante evitar decisiones impulsivas.

Números de la suerte: 55, 1, 41.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario buscará equilibrio en su entorno cercano, mientras que en el amor se muestra más abierto y afectivo, fortaleciendo vínculos importantes.

Números de la suerte: 11, 50, 30.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las oportunidades laborales podrían llegar sin mayor esfuerzo, aunque la prioridad estará en el bienestar emocional y familiar.

Números de la suerte: 6, 20, 17.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Este proceso implicará revisar creencias y abrirse a nuevas perspectivas que permitan avanzar.

Números de la suerte: 3, 14, 2.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Su disposición para ayudar a otros abrirá caminos inesperados, mientras su espiritualidad se fortalece.

Números de la suerte: 1, 8, 33.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.