Walter Mercado: números mágicos para el miércoles, 22 de octubre y horóscopo para los 12 signos
Estas son algunas de las cifras que le traerían fortuna por medio de los juegos de azar.
Walter Mercado continúa siendo una de las personalidades del mundo astrológico con mayor reconocimiento y credibilidad a la hora de hablar de consejos, horóscopos y recomendaciones para los amantes de las energías.
Es por esto que, después de su fallecimiento, su sobrina Betty B. Mercado se ha encargado de compartir la información que dejó en sus escritos, con el objetivo de actualizar a su público.
Para miércoles, 22 de octubre destapó los números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco, los cuales son esperados por quienes confían que podrían ayudarlos a ganar la lotería.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Es un momento para conectarse con la paz interior y atender las necesidades personales. Los asuntos financieros también requerirán atención.
Números mágicos: 1, 22, 9.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Es un buen día para fortalecer vínculos afectivos y resolver temas legales pendientes.
Números mágicos: 10, 47, 33.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La organización será fundamental para evitar el estrés. Es un buen día para mejorar hábitos y cuidar la salud.
Números mágicos: 8, 10, 2.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Habrá optimismo y ganas de compartir momentos alegres. Es importante no dejar de lado las obligaciones.
Números mágicos: 50, 11, 45.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La conexión con la familia y los seres queridos será esencial para mantener el equilibrio emocional.
Números mágicos: 15, 26, 7.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Es un día ideal para expresar ideas, compartir experiencias y escuchar con empatía.
Números mágicos: 38, 14, 5.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Debe reflexionar sobre ingresos y gastos. Se recomienda invertir en lo que aporte bienestar y estabilidad.
Números mágicos: 12, 49, 36.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Su energía se renueva, lo que le permitirá enfocarse en sus metas personales con determinación.
Números mágicos: 44, 16, 3.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Es momento de evaluar experiencias pasadas y cerrar ciclos. La energía lo impulsa la sanación de sus emociones.
Números mágicos: 34, 9, 5.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La colaboración y el trabajo en equipo traerán excelentes resultados. Las actividades sociales le favorecerán.
Números mágicos: 18, 3, 21.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Se presentarán retos, pero también oportunidades para demostrar liderazgo y compromiso.
Números mágicos: 40, 31, 27.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Es un día ideal para estudiar, viajar o conectar con personas que amplíen su visión de vida.
Números mágicos: 28, 15, 36.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.