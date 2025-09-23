Suscribirse

Walter Mercado: números mágicos para el miércoles, 24 de septiembre; llegaría la fortuna

Con estas combinaciones se incrementarían las probabilidades de llevarse en premio gordo en la lotería.

24 de septiembre de 2025, 2:24 a. m.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Walter Mercado continúa iluminando la vida de millones de personas, pues aunque falleció en el año 2019, sus familiares continúan compartiendo información de interés para quienes creen en sus visiones y conexiones con los astros.

Como es costumbre, para el día miércoles. 24 de septiembre se destaparon algunos consejos y recomendaciones para cada uno de los signos del zodiaco universal, además de su respectivo horóscopo y números de la suerte.

Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Se abren oportunidades laborales. La confianza y la intuición serán las mejores aliadas para avanzar. Es momento de revisar gastos y ordenar finanzas.

Números mágicos: 7, 31, 10.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La intuición favorece inversiones y asuntos económicos. El amor se verá favorecido, aproveche las oportunidades que se le presenten.

Números mágicos: 17, 50, 40.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La vida social se activa con nuevas amistades y contactos que aportarán beneficios personales y profesionales. Cuide de su salud, será muy importante.

Números mágicos: 10, 3, 27.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La creatividad se potencia y la tecnología puede ser una herramienta clave para lograr avances importantes.

Números mágicos: 7, 24, 25.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Conviene mantener los pies en la tierra para no caer en ilusiones pasajeras con personas de su interés.

Números mágicos: 9, 44, 8.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Los vínculos con compañeros de trabajo o amigos cercanos aportarán beneficios y abrirán nuevas puertas.

Números mágicos: 10, 15, 39.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Surgen oportunidades de viajes y cambios de ambiente. El amor y las conexiones personales se fortalecen.

Números mágicos: 8, 53, 44.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Invertir en el hogar o en proyectos innovadores traerá buenos resultados. La suerte se encuentra de su lado.

Números mágicos: 16, 3, 22.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Situaciones difíciles del pasado se transforman en bendiciones. La perseverancia será recompensada.

Números mágicos: 15, 3, 5.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La intuición guía hacia decisiones acertadas en lo laboral y financiero. Personas importantes podrían llegar a su vida para beneficiarlo en el ámbito profesional.

Números mágicos: 14, 5, 23

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Aunque parezca que nada cambia, el destino prepara transformaciones favorables en lo social y amoroso.

Números mágicos: 12, 7, 40

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El esfuerzo realizado dará frutos. Tenga en cuenta que siempre hay espacio para empezar de nuevo.

Números mágicos: 12, 6, 31.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

