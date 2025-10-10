Suscribirse

Walter Mercado: números mágicos para el sábado, 11 de octubre y horóscopo para los 12 signos

Estas son algunas de las cifras del astrólogo con las que podría ganar la lotería.

Laura Camila Másmela Bernal

11 de octubre de 2025, 2:33 a. m.
Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo.
Aunque falleció en el año 2019, a día de hoy, Walter Mercado continúa siendo uno de los videntes con mayor credibilidad en cuanto a predicciones y numerología. Por esta razón, una de sus sobrinas se encarga de actualizar a sus seguidores con la información que dejó en sus escritos.

Para el sábado, 10 de octubre, se destaparon los números de la suerte de los 12 signos del zodiaco, con el fin de brindar suerte entre quienes apuestan su dinero en juegos de azar.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es un momento favorable para desarrollar talentos artísticos o manuales y para encontrar equilibrio entre lo material y lo espiritual.

Números de suerte: 36, 47, 1.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La intuición será una guía poderosa. Conviene dejar atrás lo que ya no aporta valor y actuar con generosidad.

Números de suerte: 18, 39, 31.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Será importante evitar preocupaciones innecesarias y concentrarse en los compromisos personales.

Números de suerte: 27, 14, 51.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El momento es propicio para tomar decisiones financieras con prudencia. Antes de ofrecer ayuda económica, conviene analizar bien la situación.

Números de suerte: 41, 12, 19.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La perseverancia y la creatividad conducirán al éxito. Con una actitud firme y optimista, será posible alcanzar metas.

Números de suerte: 20, 14, 3.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Es momento de mantener la calma ante posibles tensiones familiares. La comprensión y el perdón serán esenciales.

Números de suerte: 22, 1, 43.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La paciencia será la clave para que los proyectos avancen como se espera. Un viaje podría generar un lazo importante.

Números de suerte: 12, 9, 48.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Aunque algunas decisiones puedan parecer arriesgadas, la intuición conducirá por el camino correcto.

Números de suerte: 13, 25, 18.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El esfuerzo constante empieza a rendir frutos. Se vienen mejoras económicas y reconocimientos por el trabajo realizado.

Números de suerte: 50, 11, 6.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Conviene mantener la serenidad y enfocarse en los propios proyectos. Las discusiones no aportarán soluciones, pero la disciplina sí traerá resultados.

Números de suerte: 4, 32, 19.

Horóscopo y números de la suerte.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Surgen oportunidades laborales y financieras que deben aprovecharse con responsabilidad.

Números de suerte: 32, 10, 6.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El futuro es prometedor, pero requiere cuidar la salud y mantener constancia en los objetivos. La paciencia le permitirá alcanzar los sueños.

Números de suerte: 16, 2, 33.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

