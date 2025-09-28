Walter Mercado: números millonarios del 28 de septiembre; serían los ganadores de la lotería

Aunque falleció en el año 2019, a día de hoy, Walter Mercado continúa siendo uno de los astrólogos con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pues en varias ocasiones llegó a acertar con sus predicciones, específicamente, en las relacionadas con la suerte y el dinero.

Es por esto que, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, continuó con su legado y diariamente, realiza la publicación del horóscopo, el cual incluye algunos consejos y recomendaciones, además de los números mágicos que traerían prosperidad y buena fortuna en juegos de azar como chances y loterías.

Los números de la suerte podrían tener una conexión directa con las balotas ganadoras del chance y la lotería. | Foto: Getty Images - Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Su energía interna se enciende y lo impulsa a tomar decisiones importantes. Es momento de actuar con estrategia y liderazgo.

Números de suerte: 3, 17, 42.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Un asunto familiar se resuelve y le permitirá recuperar la paz interior. Su estabilidad emocional será su mayor fortaleza.

Números de suerte: 20, 39, 11.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Una conversación pendiente trae claridad. Aproveche para cumplir compromisos y no malgaste su energía.

Números de suerte: 1, 22, 31.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Su intuición le permitirá cerrar ciclos emocionales. Escuche su corazón y confíe en lo que sabe hacer.

Números de suerte: 4, 7, 13.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La creatividad brilla y con ella, llega un reconocimiento inesperado. Muestre su esencia sin miedo a ser juzgado.

Números de suerte: 14, 31, 60.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Un detalle que ignoraba será clave para resolver un conflicto. Es importante tener claridad mental para resolver los problemas.

Números de suerte: 9, 40, 38.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Logrará equilibrio en sus relaciones. La comunicación tendrá gran impacto. Sea justo con usted antes de buscar el beneficio de los demás.

Números de suerte: 11, 40, 57.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Una verdad sale a la luz y le permitirá renovar su poder interno. No tema a los cambios que llegan.

Números de suerte: 38, 30, 31.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Su signo llega cargado con fuerza y energía positiva. Es posible que en pocos días se presente un viaje que marcará su camino.

Números de suerte: 8, 40, 26.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cerrará un ciclo importante y este abrirá la puerta a nuevas lecciones de vida. Construya desde la sabiduría y el amor.

Números de suerte: 1, 30, 41.

Horóscopo y números de la suerte. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Una idea inesperada se convierte en solución. Recuperará apoyos y personas que se habían ausentado en su círculo social.

Números de suerte: 54, 27, 44.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Un sueño que había olvidado, vuelve para hacerse realidad. Su sensibilidad será su mayor fuerza.

Números de suerte: 6, 40, 51.