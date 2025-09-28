Gente
Walter Mercado: números millonarios del 28 de septiembre; serían los ganadores de la lotería
El vidente dejó en el poder de su familia las combinaciones que traerían éxito en los juegos de azar.
Aunque falleció en el año 2019, a día de hoy, Walter Mercado continúa siendo uno de los astrólogos con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pues en varias ocasiones llegó a acertar con sus predicciones, específicamente, en las relacionadas con la suerte y el dinero.
Es por esto que, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, continuó con su legado y diariamente, realiza la publicación del horóscopo, el cual incluye algunos consejos y recomendaciones, además de los números mágicos que traerían prosperidad y buena fortuna en juegos de azar como chances y loterías.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Su energía interna se enciende y lo impulsa a tomar decisiones importantes. Es momento de actuar con estrategia y liderazgo.
Números de suerte: 3, 17, 42.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Un asunto familiar se resuelve y le permitirá recuperar la paz interior. Su estabilidad emocional será su mayor fortaleza.
Números de suerte: 20, 39, 11.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Una conversación pendiente trae claridad. Aproveche para cumplir compromisos y no malgaste su energía.
Números de suerte: 1, 22, 31.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Su intuición le permitirá cerrar ciclos emocionales. Escuche su corazón y confíe en lo que sabe hacer.
Números de suerte: 4, 7, 13.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La creatividad brilla y con ella, llega un reconocimiento inesperado. Muestre su esencia sin miedo a ser juzgado.
Números de suerte: 14, 31, 60.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Un detalle que ignoraba será clave para resolver un conflicto. Es importante tener claridad mental para resolver los problemas.
Números de suerte: 9, 40, 38.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Logrará equilibrio en sus relaciones. La comunicación tendrá gran impacto. Sea justo con usted antes de buscar el beneficio de los demás.
Números de suerte: 11, 40, 57.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Una verdad sale a la luz y le permitirá renovar su poder interno. No tema a los cambios que llegan.
Números de suerte: 38, 30, 31.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Su signo llega cargado con fuerza y energía positiva. Es posible que en pocos días se presente un viaje que marcará su camino.
Números de suerte: 8, 40, 26.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Cerrará un ciclo importante y este abrirá la puerta a nuevas lecciones de vida. Construya desde la sabiduría y el amor.
Números de suerte: 1, 30, 41.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Una idea inesperada se convierte en solución. Recuperará apoyos y personas que se habían ausentado en su círculo social.
Números de suerte: 54, 27, 44.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Un sueño que había olvidado, vuelve para hacerse realidad. Su sensibilidad será su mayor fuerza.
Números de suerte: 6, 40, 51.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.