Gente
Walter Mercado: números millonarios del 3 de octubre; serían los ganadores de la lotería
Salieron a la luz las combinaciones que le permitirían llevarse el premio gordo en los juegos de azar.
Como es costumbre, Betty B. Mercado, la sobrina de Walter Mercado continúa compartiendo su legado y haciendo públicas algunas de las revelaciones que el astrólogo dejó escritas en su hogar, tiempo antes de morir.
Aunque han pasado más de 6 años desde su fallecimiento, miles de personas esperan diariamente las actualizaciones con el respectivo horóscopo y números de la suerte para cada uno de los 12 signos pertenecientes al zodiaco occidental.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
El trabajo y la profesión se convierten en prioridad, pero no conviene aceptar más responsabilidades de las necesarias.
Números de la suerte: 13, 7, 44.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Aunque algunas situaciones no salgan como se espera, le brindarán bases importantes para el crecimiento personal.
Números de la suerte: 25, 9, 17.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Lo espiritual cobra fuerza y despierta habilidades que permitirán sorprenderse de sí mismo.
Números de la suerte: 2, 39, 1.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Una visita inesperada alegrará el día. Será importante aprender a decir no y compartir responsabilidades para mantener el equilibrio.
Números de la suerte: 2, 7, 44.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Eventos inesperados abrirán puertas a nuevos proyectos con excelentes resultados económicos.
Números de la suerte: 48, 1, 13.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
En lo laboral se destacan los esfuerzos, y la ayuda brindada a otros será recompensada con oportunidades de progreso.
Números de la suerte: 47, 15, 19.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
La vida social se activa con fuerza, impulsando viajes y encuentros con amistades lejanas.
Números de la suerte: 6, 15, 10.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La presencia de personas con actitudes desafiantes obliga a poner límites. Es momento de priorizarse.
Números de la suerte: 10, 7, 20.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La imaginación y los sueños se intensifican, pero deben priorizarse en proyectos artísticos sin descuidar responsabilidades.
Números de la suerte: 5, 39, 25.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La paciencia será una aliada ante retrasos y obstáculos en el trabajo. Desprenderse de lo que ya no suma permitirá avanzar.
Números de la suerte: 27, 3, 9.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Es momento de romper el estancamiento y enfocarse en el estudio y el crecimiento profesional.
Números de la suerte: 14, 1, 18.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Un nuevo empleo o proyecto laboral se concreta. La organización y la disciplina permitirán superar preocupaciones.
Números de la suerte: 23, 3, 14.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.