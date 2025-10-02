Suscribirse

Walter Mercado: números millonarios del 3 de octubre; serían los ganadores de la lotería

Salieron a la luz las combinaciones que le permitirían llevarse el premio gordo en los juegos de azar.

3 de octubre de 2025, 3:05 a. m.
Horóscopo y números de la suerte.
Como es costumbre, Betty B. Mercado, la sobrina de Walter Mercado continúa compartiendo su legado y haciendo públicas algunas de las revelaciones que el astrólogo dejó escritas en su hogar, tiempo antes de morir.

Aunque han pasado más de 6 años desde su fallecimiento, miles de personas esperan diariamente las actualizaciones con el respectivo horóscopo y números de la suerte para cada uno de los 12 signos pertenecientes al zodiaco occidental.

Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El trabajo y la profesión se convierten en prioridad, pero no conviene aceptar más responsabilidades de las necesarias.

Números de la suerte: 13, 7, 44.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Aunque algunas situaciones no salgan como se espera, le brindarán bases importantes para el crecimiento personal.

Números de la suerte: 25, 9, 17.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Lo espiritual cobra fuerza y despierta habilidades que permitirán sorprenderse de sí mismo.

Números de la suerte: 2, 39, 1.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Una visita inesperada alegrará el día. Será importante aprender a decir no y compartir responsabilidades para mantener el equilibrio.

Números de la suerte: 2, 7, 44.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Eventos inesperados abrirán puertas a nuevos proyectos con excelentes resultados económicos.

Números de la suerte: 48, 1, 13.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

En lo laboral se destacan los esfuerzos, y la ayuda brindada a otros será recompensada con oportunidades de progreso.

Números de la suerte: 47, 15, 19.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La vida social se activa con fuerza, impulsando viajes y encuentros con amistades lejanas.

Números de la suerte: 6, 15, 10.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La presencia de personas con actitudes desafiantes obliga a poner límites. Es momento de priorizarse.

Números de la suerte: 10, 7, 20.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La imaginación y los sueños se intensifican, pero deben priorizarse en proyectos artísticos sin descuidar responsabilidades.

Números de la suerte: 5, 39, 25.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La paciencia será una aliada ante retrasos y obstáculos en el trabajo. Desprenderse de lo que ya no suma permitirá avanzar.

Números de la suerte: 27, 3, 9.

Los números revelados para esta fecha tienen una carga energética especial.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Es momento de romper el estancamiento y enfocarse en el estudio y el crecimiento profesional.

Números de la suerte: 14, 1, 18.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Un nuevo empleo o proyecto laboral se concreta. La organización y la disciplina permitirán superar preocupaciones.

Números de la suerte: 23, 3, 14.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

