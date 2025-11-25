Walter Mercado: números para ganar la lotería el 26 de noviembre y combinaciones para cada signo

El reconocido astrólogo Walter Mercado es una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de la espiritualidad a nivel mundial, pues aunque falleció en el año 2019, dejó varios escritos en poder de su familia, los cuales son compartidos diariamente por su sobrina Betty B. Mercado.

Para el miércoles, 26 de noviembre, se reveló el horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco, además de los números de la suerte que acercarían a los creyentes a recibir millonarios premios en juegos de azar como chances y loterías.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La vida íntima se mueve con fuerza y podría producir tensiones con la pareja o la familia debido a las responsabilidades laborales.

Números de la suerte: 18, 23, 19.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Una persona mayor dependerá especialmente del apoyo del signo. No permita que nadie lo domine o manipule con penas o lágrimas.

Números de la suerte: 46, 3, 14.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las respuestas a los problemas recientes estarán dentro de sí mismo. La energía planetaria invita a reflexionar y a atraer conscientemente lo positivo.

Números de suerte: 13, 41, 5.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La diversidad de opiniones enriquecerá la vida afectiva. Además, aumentan las ganas de explorar lo desconocido.

Números de la suerte: 48, 6, 21.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Recibirá bendiciones emocionales y afectivas que compensarán pérdidas pasadas. Nuevas oportunidades en el amor podrían abrirse.

Números de la suerte: 10, 8, 50.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Evitar decisiones impulsivas permitirá mantener el equilibrio. En el trabajo, la energía es favorable para avanzar con éxito.

Números de la suerte: 3, 20, 18.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. | Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Un viaje inesperado podría alterar la rutina. Es momento de reorganizar prioridades y ofrecer apoyo emocional a quienes lo necesitan.

Números de la suerte: 1, 45, 32.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El día es ideal para realizar ajustes internos. La decepción por alguien cercano podría aclarar prioridades y fortalecer límites personales.

Números de la suerte: 29, 16, 37.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. | Foto: Getty Images

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Llega una etapa de liberación. Romper ataduras emocionales o situaciones limitantes permitirá avanzar hacia nuevas metas con determinación.

Números de la suerte: 16, 20, 8.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La energía favorece la acción. Capricornio tendrá apoyo de su círculo cercano para avanzar en proyectos ambiciosos. El dinero fluye positivamente.

Números de la suerte: 21, 46, 39.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Los talentos se exaltan, permitiendo que proyectos creativos generen nuevas oportunidades económicas. Las ideas que se concreten hoy traerán beneficios.

Números de suerte: 16, 5, 10.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Ajustar gastos y planificar inversiones permitirá establecer bases sólidas. Una persona de mayor edad podría brindar guía valiosa.

Números de la suerte: 11, 15, 32.