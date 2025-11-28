Suscribirse

Gente

Walter Mercado: números para ganar la lotería el 29 de noviembre y combinaciones para cada signo

Estas son algunas de las cifras con las que se podría volver millonario en cuestión de minutos.

Periodista en Semana

28 de noviembre de 2025, 11:25 p. m.
Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías.
Pese a que Walter Mercado falleció en el año 2019, en la actualidad continúa siendo una de las figuras más relevantes en el mundo de las energías y la astrología, pues a lo largo de su trayectoria logró acertar con varias predicciones y visiones.

Para el día sábado 29 de noviembre, sus familiares revelaron algunos consejos, recomendaciones y números de la suerte con el fin de acercarlos a llevarse el premio gordo en juegos de azar como chances y loterías.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La intuición se mantiene activa, abriendo paso a decisiones firmes y bien pensadas. Llegarán conversaciones directas y necesarias.

Números de suerte: 7, 22, 36.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El día favorece encuentros sinceros y diálogos profundos que fortalecen vínculos afectivos y profesionales.

Números de suerte: 6, 23, 18.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es importante organizar las prioridades, avanzar en estudios o mejorar la organización laboral.

Números de suerte: 9, 18, 17.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La sensibilidad y la creatividad toman fuerza, dando espacio a conversaciones auténticas y expresiones valiosas.

Números de suerte: 10, 12, 36.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Los asuntos familiares cobran relevancia y surge la oportunidad de sanar vínculos a través del diálogo.

Números de suerte: 27, 16, 3.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El análisis profundo y la claridad en la comunicación se convierten en herramientas clave para resolver situaciones pendientes.

Números de suerte: 6, 33, 27.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La jornada impulsa la estabilidad personal y económica, favoreciendo la toma de decisiones con equilibrio.

Números de suerte: 2, 18, 36.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La intuición alcanza su punto máximo, permitiendo expresar ideas con firmeza y atraer oportunidades significativas.

Números de suerte: 11, 3, 27.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El autoanálisis conduce a un proceso de renovación emocional y al deseo de profundizar en la vida espiritual.

Números de suerte: 9, 26, 34.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Los encuentros sociales y las alianzas estratégicas destacan, aportando claridad y apoyo en proyectos colectivos.

Números de suerte: 7, 26, 32.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La comunicación profesional se fortalece, favoreciendo el reconocimiento y el avance en el entorno laboral.

Números de suerte: 26, 8, 33.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El día invita a expandir ideas, explorar nuevos aprendizajes y compartir pensamientos que inspiran.

Números de suerte: 3, 9, 27.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

