Gente
Walter Mercado: números para ganar la lotería el 4 de diciembre y combinaciones navideñas
Estas son algunas de las cifras que puede utilizar a la hora de apostar en juegos de azar.
Siga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas
Para el día jueves 4 de diciembre, los familiares del fallecido astrólogo y vidente Walter Mercado estuvieron compartiendo el horóscopo, consejos y números de la suerte a través del portal oficial del Diario El Heraldo, con el fin de guiar a los sus seguidores y acercarlos a los millonarios premios que ofrecen los juegos de azar.
En los últimos meses, la cifra de apostadores es mucho mayor a lo habitual, pues miles de personas esperan recibir dinero inesperado para celebrar las fechas especiales.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La mente se activa con fuerza bajo la influencia de la Luna llena, favoreciendo decisiones innovadoras.
Números de suerte: 7, 47, 8.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La atención se concentra en las finanzas. Es un buen momento para organizar recursos y tomar nuevas decisiones económicas.
Números de suerte: 4, 22, 17.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
El signo protagonista del día recibe un impulso especial que potencia la autenticidad y el brillo personal.
Números de suerte: 9, 11, 41.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La intuición será clave para tomar decisiones relacionadas con bienestar y hogar.
Números de suerte: 48, 1, 24.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La colaboración y los entornos creativos favorecen los movimientos energéticos positivos.
Números de suerte: 20, 33, 3.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La atención se dirige a la vida profesional, resaltando oportunidades de reconocimiento.
Números de suerte: 16, 25, 19.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Se activa la curiosidad intelectual y la expansión mental. Es un día para aprender e inspirarse.
Números de suerte: 50, 43, 27.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Las emociones profundas toman protagonismo y abren espacio a transformaciones necesarias.
Números de suerte: 13, 7, 18.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Las relaciones se iluminan. Es importante tener equilibrio entre comunicación con los demás y los acuerdos personales.
Números de suerte: 44, 14, 7.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
El bienestar y la organización diaria toman fuerza. Jornada ideal para resolver asuntos pendientes.
Números de suerte: 21, 13, 19.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La creatividad se expande, favoreciendo proyectos personales y energías afectivas.
Números de suerte: 10, 14, 35.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
El hogar y las emociones se vuelven prioridad, permitiendo cerrar ciclos y abrir espacio a la calma.
Números de suerte: 7, 29, 5.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.