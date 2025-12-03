Suscribirse

Walter Mercado: números para ganar la lotería el 4 de diciembre y combinaciones navideñas

Estas son algunas de las cifras que puede utilizar a la hora de apostar en juegos de azar.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

4 de diciembre de 2025, 1:55 a. m.
Números de la suerte del vidente para ganar la lotería y el chance.
Números de la suerte del vidente Walter Mercado para ganar la lotería y el chance | Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Para el día jueves 4 de diciembre, los familiares del fallecido astrólogo y vidente Walter Mercado estuvieron compartiendo el horóscopo, consejos y números de la suerte a través del portal oficial del Diario El Heraldo, con el fin de guiar a los sus seguidores y acercarlos a los millonarios premios que ofrecen los juegos de azar.

En los últimos meses, la cifra de apostadores es mucho mayor a lo habitual, pues miles de personas esperan recibir dinero inesperado para celebrar las fechas especiales.

Estos son los números con los que tendría la posibilidad de ganar chances y loterías en diciembre.
Estos son los números con los que tendría la posibilidad de ganar chances y loterías en diciembre. | Foto: Foto 1: Gettty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La mente se activa con fuerza bajo la influencia de la Luna llena, favoreciendo decisiones innovadoras.

Números de suerte: 7, 47, 8.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La atención se concentra en las finanzas. Es un buen momento para organizar recursos y tomar nuevas decisiones económicas.

Números de suerte: 4, 22, 17.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El signo protagonista del día recibe un impulso especial que potencia la autenticidad y el brillo personal.

Números de suerte: 9, 11, 41.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La intuición será clave para tomar decisiones relacionadas con bienestar y hogar.

Números de suerte: 48, 1, 24.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La colaboración y los entornos creativos favorecen los movimientos energéticos positivos.

Números de suerte: 20, 33, 3.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La atención se dirige a la vida profesional, resaltando oportunidades de reconocimiento.

Números de suerte: 16, 25, 19.

En diciembre aumenta el número de jugadores de loterías.
En diciembre aumenta el número de jugadores de loterías. | Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Se activa la curiosidad intelectual y la expansión mental. Es un día para aprender e inspirarse.

Números de suerte: 50, 43, 27.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Las emociones profundas toman protagonismo y abren espacio a transformaciones necesarias.

Números de suerte: 13, 7, 18.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las relaciones se iluminan. Es importante tener equilibrio entre comunicación con los demás y los acuerdos personales.

Números de suerte: 44, 14, 7.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El bienestar y la organización diaria toman fuerza. Jornada ideal para resolver asuntos pendientes.

Números de suerte: 21, 13, 19.

Estas son las combinaciones con las que podría ganar la lotería.
Estas son las combinaciones con las que podría ganar la lotería. | Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La creatividad se expande, favoreciendo proyectos personales y energías afectivas.

Números de suerte: 10, 14, 35.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El hogar y las emociones se vuelven prioridad, permitiendo cerrar ciclos y abrir espacio a la calma.

Números de suerte: 7, 29, 5.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

