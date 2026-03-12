Walter Mercado: números que lo convertirían en el ganador de la lotería del 13 de marzo

Como cada día, miles de personas apuestan en distintos juegos de azar con el objetivo de convertirse en uno de los ganadores del premio mayor. Estas dinámicas son bastante populares en distintos países de Latinoamérica, ya que ofrecen la posibilidad de obtener grandes cantidades de dinero en poco tiempo, siempre y cuando se logre acertar con las cifras seleccionadas por la balotera.

Para el viernes 13 de marzo, Betty Mercado, sobrina del fallecido astrólogo Walter Mercado, destapó el horóscopo oficial y los números recomendados para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aunque la independencia es una característica fuerte de este signo, la colaboración con otros será clave para alcanzar mejores resultados.

Números de la suerte: 12, 43, 13.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Las relaciones sociales jugarán un papel fundamental, ya que el buen trato y el trabajo en equipo traerán resultados positivos.

Números de la suerte: 4, 9, 22.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La adquisición de nuevos conocimientos podría marcar un punto de inflexión en sus proyectos.

Números de la suerte: 30, 11, 7.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Amigos y seres queridos buscarán su compañía, lo que podría traer momentos agradables y nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 5, 49, 2.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Deberán prestar atención a su equilibrio emocional, especialmente en el ámbito sentimental. Actividades como la meditación o el ejercicio físico ayudarán a mantener la armonía personal.

Números de la suerte: 15, 33, 41.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El romance y la pasión podrían fortalecerse, especialmente con personas que comparten intereses culturales o profesionales.

Números de la suerte: 19, 13, 36.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Es recomendable mantenerse atento a propuestas provenientes de familiares o conocidos, ya que podrían representar un paso importante hacia la estabilidad económica.

Números de la suerte: 8, 10, 25.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La paciencia será fundamental para restaurar la armonía en su entorno cercano. Además, adoptar hábitos saludables contribuirá a mejorar su bienestar general.

Números de la suerte: 8, 20, 4.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Será fundamental organizar prioridades y mantener la calma. La ayuda necesaria llegará en el momento indicado si sabe buscar apoyo en las personas correctas.

Números de la suerte: 30, 11, 26.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Aquellos que se desempeñan en áreas artísticas o creativas podrían desarrollar ideas innovadoras.

Números de la suerte: 30, 15, 6.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Sentirá que tiene la capacidad de convencer a otros de sus ideas, aunque deberá cuidar la forma en que expresa sus opiniones para evitar malentendidos.

Números de la suerte: 5, 18, 24.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Su popularidad crecerá y su círculo social podría ampliarse con nuevas amistades. También se abre una oportunidad ideal para planear viajes o actividades.

Números de la suerte: 16, 14, 7.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.