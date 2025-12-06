Para este sábado 6 de diciembre, el escenario astrológico apunta a movimientos transformadores y a la llegada de nuevas oportunidades. La tradición de Walter Mercado, hoy preservada por su sobrina Betty B. Mercado, continúa ofreciendo guía y claridad para quienes buscan orientación cósmica.

A medida que diciembre avanza y se adentra en su primera mitad, una ola de renovación impulsa a cada signo a mirar hacia adentro, trabajar en su crecimiento personal y detectar las puertas que el universo abre frente a ellos.

De acuerdo con lo divulgado por El Nuevo Herald, medio encargado de difundir estas predicciones, cada uno de los signos recibe un mensaje especial acompañado de números de la suerte, herramientas que pueden favorecer decisiones clave y atraer prosperidad, incluso en asuntos vinculados con juegos de azar.

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

Fin de semana de vitalidad y bienestar. Su salud mejora conforme crece su seguridad personal. Recuperación rápida y necesidad de mantener hábitos saludables como alimentación equilibrada, hidratación y prácticas relajantes.

Números de suerte: 50, 34, 21.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

Se recomienda no confiar a ciegas y analizar todo con cuidado. La guía estará en su interior, por lo que debe enfocarse en visualizar sus metas y fortalecer su autoconfianza.

Números de suerte: 51, 26, 13.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

Las finanzas avanzan positivamente. Tendrá recursos para necesidades, familia y gustos personales. Llegan ideas rentables y se sugiere valorar sus capacidades, incluso considerando proyectos propios.

Números de suerte: 12, 6, 24.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Se desliga de personas y creencias que frenaban su evolución espiritual. Su conexión con lo divino crece y logra superar bloqueos emocionales que afectaban su ánimo.

Números de suerte: 8, 19, 4.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

La autoestima será clave para que otros le valoren. Descubre nuevos talentos que pueden mejorar sus ingresos. Momento ideal para renovar su imagen y proyectar seguridad.

Números de suerte: 15, 1, 31.

Virgo (22 de agosto - 21 de sept.)

Vuelven personas del pasado con cambios significativos. Su transformación continúa y se refleja positivamente en su entorno. Protección espiritual y reconocimiento profesional destacan estos días.

Números de suerte: 49, 32, 18.

Libra (22 de sept. - 22 de oct.)

Su reputación crece y hasta sus detractores reconocerán su avance. Nada le detendrá en su camino al éxito. Mantendrá una actitud optimista que le permitirá superar envidias.

Números de suerte: 10, 13, 7.

Pese a que falleció hace varios años, miles de personas confían en las predicciones realizadas por Walter Mercado. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Escorpio (23 de oct. - 20 de nov.)

Termina una etapa difícil tanto emocional como físicamente. Este proceso le fortaleció y ahora tiene claridad para alcanzar estabilidad y paz interior.

Números de suerte: 4, 22, 31.

Sagitario (21 de nov. - 20 de dic.)

Se adentrará en temas profundos y cortará vínculos dañinos. Se recomienda unirse a grupos de estudio espiritual. Su salud mejora y molestias pasadas desaparecen.

Números de suerte: 30, 29, 16.

Capricornio (21 de dic. - 18 de ene.)

Personas del pasado vuelven, pero ya no ofrecerá segundas oportunidades. Tendrá claridad para decidir quién merece su confianza y su afecto.

Números de suerte: 5, 41, 23.

Acuario (19 de ene. - 17 de feb.)

Hace cambios en su rutina y se prioriza. Deje de vivir para complacer a otros y enfoque la energía en usted. Vida social más tranquila y relaciones amorosas libres y sin presiones.

Números de suerte: 19, 27, 45.

Piscis (18 de feb. - 19 de marzo)

Debe alejarse de hábitos y vínculos que le restan energía. No permanezca donde no crece. Cambiará su actitud para evitar que situaciones externas le afecten emocionalmente.