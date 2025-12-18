Gente

Walter Mercado vaticinó los números mágicos para el 19 de diciembre; la suerte aumenta en Navidad

Para el día viernes, la energía positiva incrementa y la suerte podría traerle sorpresas.

Laura Camila Másmela Bernal

19 de diciembre de 2025, 3:00 a. m.
Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.
Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.

Aunque falleció en el año 2019, Walter Mercado es a día de hoy, una de las figuras más importantes en el mundo de la astrología, pues aunque perdió la vida hace seis años, dejó en manos de su familia una gran cantidad de escritos con información relevante para su comunidad de seguidores.

Es por esto que, cada día, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, publica el horóscopo, consejos, recomendaciones y los números de la suerte parda cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Gracias a esta información, miles de personas apuestan en juegos de azar y se arriesgan por convertirse en los ganadores del premio mayor en juegos de azar.

Números de la suerte para ganar la lotería en el mes de diciembre.
Números de la suerte para ganar la lotería en el mes de diciembre.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La energía lunar impulsa proyectos relacionados con viajes, estudios o decisiones que amplían la visión de futuro.

Números de la suerte: 13, 26 y 35.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro se encuentra en un proceso de transformación interna, especialmente en su relación con el dinero y la estabilidad.

Números de la suerte: 1, 15 y 40.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Este tránsito lunar favorece acuerdos, alianzas y conversaciones sinceras que fortalecen vínculos importantes.

Números de la suerte: 10, 24 y 36.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Para Cáncer, el foco está en el bienestar diario. Pequeños cambios en la rutina pueden generar grandes resultados en la salud física y emocional.

Números de la suerte: 3, 12 y 44.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Es un día ideal para brillar, apostar por talentos propios y dejarse llevar por el entusiasmo.

Números de la suerte: 8, 22 y 31.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Virgo recibe una invitación a renovar su espacio personal y fortalecer la conexión con la familia. La energía astral favorece la estabilidad emocional.

Números de la suerte: 6, 20 y 39.

Estas son las cifras con las que podría volverse millonario en los próximos sorteos de loterías.
Estas son las cifras con las que podría volverse millonario en los próximos sorteos de loterías.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La comunicación fluye con claridad para Libra. Ideas, proyectos y planes pueden tomar forma gracias a conversaciones clave.

Números de la suerte: 4, 19 y 28.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio encuentra oportunidades para mejorar su economía y fortalecer la confianza en sí mismo. Pensar en abundancia será fundamental.

Números de la suerte: 11, 25 y 37.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Con la Luna Nueva en su propio signo, Sagitario vive un renacer. Es un momento ideal para fijar metas y confiar en los propios sueños.

Números de la suerte: 2, 16 y 30.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio se ve impulsado a mirar hacia su interior. La introspección y la sanación emocional cobran protagonismo.

Números de la suerte: 9, 21 y 42.

Estas son las combinaciones con las que podría ganar la lotería.
Estas son las combinaciones con las que podría ganar la lotería.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La vida social y los proyectos colectivos toman fuerza en Acuario. Las alianzas y el trabajo en grupo pueden traer recompensas inesperadas.

Números de la suerte: 5, 18 y 33.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis recibe una energía favorable en el ámbito profesional. Es un buen momento para confiar en el camino elegido y visualizar logros a largo plazo.

Números de la suerte: 7, 14 y 29.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

