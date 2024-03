Wanda Nara no se guardó nada, expuso por qué Shakira y Piqué terminaron su relación y dijo: “Sin él no eres nada”

Sin embargo, lejos de su historia, Wanda Nara se robó las miradas de miles de personas con unas declaraciones que dio en una entrevista, donde tocó el tema de Shakira y Gerard Piqué, una de las parejas más comentadas de los últimos años . La empresaria no lo pensó dos veces y dialogó sobre el español y la colombiana, precisando un poco de la realidad de las mujeres en el mundo de los futbolistas.

La argentina dialogó en Olga al Vivo y se refirió a la unión de los dos famosos, exponiendo la realidad de cómo era la vida de las novias y esposas de los famosos jugadores de fútbol. Allí afirmó que debían ocuparse de sí mismas, de su familia y no debían depender de ninguna manera de otra persona, pues quedaban opacadas.

“Hay mil cosas. Se tienen que realizar para poder tener la posibilidad de decirles ‘un besito, me voy’. Y, si se quieren quedar, está bien, pero se quedan porque no tienen otra cosa (...) Están acostumbradas a la fiesta, a los eventos, tienes dinero... Pero sin él no eres nada. Están vacías”, comentó.