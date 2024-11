Yeison Jiménez reveló su estrategia para no ser perseguido y recibió críticas en internet

Yeison Jiménez contó cómo se protege de las personas que lo buscan

A través de una entrevista que el intérprete de Mi venganza, Por qué la envidia y Aventurero tuvo con Los Impresentables de Los 40, reveló cuál ha sido la táctica que ha tenido que utilizar en los últimos años para no recibir visitas en su casa.

“Estoy viviendo en tres ciudades y siempre que publico que estoy en una ciudad estoy en otra. Siempre que publico, por ejemplo, ‘qué rico, voy a descansar en mi casa’, no estoy en mi casa, estoy en la mier**”.

Indicó además que, hace poco tiempo, algunas personas que él no conoce llegaron hasta el portón de una de sus viviendas, quienes tuvieron que ser desalojados por parte de su equipo de seguridad con el fin de proteger a las personas que se encontraban dentro de la casa.

“Hace 15 días llegaron unos hombres a la puerta de una de mis casas, se bajaron en dos carro, es un tema complicado porque en Colombia no se le presta atención a la seguridad de nadie, entonces no me pudo poner a cuidar sobre la leche derramada, sino cuidarme y estar muy atento a todo”.