Yeison Jiménez tomó radical decisión sobre su su carrera y anunció cambios: “Debo alejarme”

“Son muchas cosas, sé que no es el momento de parar porque estoy en mi mejor momento, pero no voy a continuar a este ritmo, no me interesa competir con nadie, no me interesa demostrar a nadie. Ya mi cuerpo no me está respondiendo de la misma manera, me cuesta mucho dormir, me duele mucho la cabeza, el dolor articular es muy pesado”, aseguró en su pronunciamiento en las plataformas digitales.