Yesenia Then, pastora famosa en TikTok, habla en exclusiva para SEMANA en su visita a Barranquilla: “Yo no hago nada, no tengo cómo”

“Yo llegué a Barranquilla por parte de Dios y creo que la mujer de este tiempo es valiente y esforzada, pero mientras hace eso también se desgasta y enfrenta desafíos fuertes que no siempre logra manejar del modo que ella debe porque no tiene cómo hacerlo. Y todo esto va creando una soledad, amargura o heridas en el alma que, aunque ella se maquilla, se ve hermosa, el corazón está roto. Internamente, solo su corazón lo ve Dios, su hacedor y como él lo creó, sabe lo que cada mujer necesita para ser llena y liberada, y eso pasó en Barranquilla: Dios se movió muy bonito”, sostiene.

Then asegura que en medio de tantas polémicas que vive no solo Colombia, sino el mundo, es necesario tener a Dios. Lo ha visto con los presidentes de otros países que han pedido oración en medio del caos.

“Yo hago todo esto en mis redes sociales porque es la asignación que Dios nos ha dado y no veo todo esto como una carga, sino como una misión definida para ayudar a todas las personas. Para mí, lo más importante es asegurarme de que lo que yo comunico es lo que Dios me comunica. Yo trato de pasar tiempo con el Señor a través de la oración, soy amante, muy amante de la Biblia, cada día de mi vida leo la Biblia, cada día de mi vida y créeme que todos mis mensajes es Dios quien los pone en mi corazón, entonces, para mí es como una responsabilidad”, dijo la mujer.

“Yo no hago nada, no tengo cómo”

“Es que se trata de Dios, se trata de Dios, yo te tengo que decir que si Dios no lo hace, no pasa eso que vimos los días que estuvimos aquí. Dios libertando gente, salvando, la gente llegando al altar, derramándose en llanto. Yo no tengo poder para hacer eso, no soy yo, yo no hago nada, yo no tengo cómo, lo hace Dios, entonces, cómo lo hace Dios, la gloria es para el Espíritu Santo”, sostiene.