En video: Demandaron a Westcol y su contraparte dice que “no descansará hasta que la justicia se encargue de hacerle pagar”

La ex Señorita Medellín, Valeria Giraldo, informó a través de su cuenta de Instagram que decidió tomar medidas legales contra el popular streamer colombiano Luis Villa, conocido en redes sociales como Westcol.

Según declaraciones de Giraldo, Westcol habría encabezado una campaña de desprestigio en su contra, utilizando presuntamente sus transmisiones en vivo para difundir rumores y generar odio hacia ella . Esta situación ha llevado a la modelo a emprender un proceso judicial, asegurando que no descansará hasta que la justicia tome cartas en el asunto.

“Desde que instaure la denuncia yo decidí hacer caso omiso a sus comentarios porque nunca paró, eso sí, recolectaba y recolectaba pruebas para sumarle a esa denuncia, para que el tema legal se encargara, porque esto ya está en manos de la justicia en este momento. Pero ahora ya no solo es un discurso de odio ahora ya está afectando mi dignidad como mujer”, indicó.

“No voy a descansar hasta que la justicia se encargue de hacerle pagar a esta persona todo lo que ha hecho, no solo contra mí, sino contra otras personas vulnerables”, aseguró en el video la ex reina de belleza de 23 años.