Yina Calderón, blanco de burlas y memes por “estrambótico” vestido en ‘La casa de los famosos’: “¿La visten o la disfrazan?"

Yina Calderón ha sido foco de atención no solo por su carácter explosivo y su comportamiento dentro de La casa de los famosos Colombia , sino también por su estilo en las galas.

Mientras algunos la consideran una figura polémica que marca tendencia, otros la critican por no relucir como una mujer sofisticada y, por el contrario, utilizar atuendos que no le favorecen.

Críticas hacia Yina Calderón por último vestido que usó en La casa de los famosos

Los haters de Calderón aseguran que sus atuendos, aunque innovadores, no son adecuados para este formato.

Estos son algunas de las críticas que recibió la creadora de contenido por su vestido: “Entro a la transmisión y lo primero que veo es a Yina y su vestido todo estrambótico”; “¿A Yina Calderón la visten la dizfrazan?“; ”¿Quién carajos le dijo a Yina Calderón que ese vestido era un vestido y no una manualidad de su sobrino? que cosa tan inmunda"; “Veo a Yina y no sé, parece que hubieran mezclado a Lady Gaga, Kung-fu Panda, un esquimal y un power ranger y zas, salió el vestido de Fiona Calderón”.

“Yina debe dejar de representarse con una comunidad a la que ni siquiera pertenece, no representas a ningún gay, lesbiana o trans por lo que te pones. Yo siendo gay opino que qué vestido tan hij... feos”; “ Como miembro de la comunidad LGBTIQ+ quiero comunicarle a Yina y sus sastres que no nos representan, que cosen bastante horrible” , dijeron algunos de los seguidores del programa.

Además, algunas personas mencionaron que su estilo parece más un disfraz que otra cosa: “Yo como persona de la comunidad no me siento avergonzado de Melissa, me siento avergonzado de los disfraces de Halloween de Yina”.