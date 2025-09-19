Ahorre y compre de todo en Grupo Éxito: estas son las categorías que tendrán precios especiales

Comprar y ahorrar son dos palabras que todos quieren combinar y gracias a los Días de precios especiales de Carulla, Éxito, Surtimax, Súper Inter y Surtimayorista, es posible. Desde el 19 de septiembre y hasta el próximo 16 de octubre, todos los colombianos podrán encontrar descuentos de hasta el 70 por ciento con cualquier medio de pago y del 80 por ciento pagando con Tarjeta Éxito en sus productos favoritos.

Uno de los atractivos de la campaña es que las personas pueden encontrar todo en un solo lugar, ya que las promociones incluyen categorías como mercado, aseo personal y del hogar, televisores, celulares y grandes o pequeños electrodomésticos, ropa y calzado, juguetería y productos para el hogar.

“Este es un momento en el que se puede ahorrar de verdad, en el que se puede recuperar la emoción de mercar y llenar el carrito con surtido y calidad a precios especiales. Con estas promociones Grupo Éxito reafirma su compromiso por aliviar el bolsillo de las familias colombianas”, destacaron desde el Grupo, y agregaron que aunque los 365 días del año tienen estrategias de ahorro para los clientes, los Días de precios especiales son una gran oportunidad para aprovechar ofertas y descuentos en cientos de artículos, marcas y categorías disponibles en sus más de 500 tiendas a nivel nacional.

Esta también puede ser una ocasión para anticiparse a la temporada de fin de año, con fechas clave como Halloween, la decoración navideña o los regalos de diciembre. Durante estas semanas, los compradores pueden aprovechar para adquirir todo lo necesario antes de que se acerquen estas fechas y los artículos se agoten o los precios suban un poco.

Carlos Mario Giraldo, gerente general del Grupo Éxito, explicó recientemente que en sus tiendas ahora ofrecen más productos, porque eso significa en un mayor atractivo para los clientes. Además, han aumentado el surtido en un 30 por ciento en promedio y han llegado a vender cerca de 50 millones de unidades de ropa en Colombia.

“Estas promociones no solo son una oportunidad para aliviar el bolsillo de los colombianos, sino también para generar empleo: durante esta temporada y con el fin de fortalecer el servicio, creamos más de 1.000 empleos adicionales en todo el país”, agregó el directivo.

Todos estos descuentos se podrán aprovechar en los canales digitales exito.com, carulla.com y las apps de Éxito y Carulla, herramientas que ya significan cerca del 12 por ciento de las ventas del Grupo. Solo en el primer semestre se han realizado más de 12 millones de despachos, con una participación muy importante del sector de alimentos.

Tecnología, una gran oportunidad

Uno de los segmentos más costosos para los colombianos es el de la tecnología. Sin embargo, desde el 19 de septiembre los celulares, televisores, neveras, computadores, tabletas y muchos otros productos de este segmento se pueden adquirir a un precio bastante menor al habitual.

Por ejemplo, en el segmento de los celulares, en el que participan marcas como Xiaomi, Apple, Motorola o Samsung, los celulares tienen descuentos que van del 20 al 60 por ciento, que incluso pueden ser mayores si los clientes pagan con la tarjeta de crédito del Éxito o a través de Addi.

Lo mismo pasa con los televisores, que se pueden encontrar, con el descuento de la promoción, desde 500.000 pesos en la página web del Éxito; los computadores, que tienen descuentos que rondan el 50 por ciento; o las tabletas, que también se pueden encontrar a menos de 500.000 pesos.

Los colombianos tienen hasta el 16 de octubre para llenar el carrito, ahorrar y disfrutar de la experiencia de comprar ahorrando.