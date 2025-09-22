Barranquilla sigue consolidándose como una de las ciudades del Caribe con mayor proyección. Además de ser de una de las ciudades con mayor crecimiento en inversión extranjera de Latinoamérica, actualmente impulsa un modelo que permite que todo tipo de proyectos urbanísticos sean factibles y atractivos.

En Riomar, una de sus zonas más exclusivas, se construyen dos lujosas torres de 13 pisos cada una con ascensor directo a los apartamentos y solo dos apartamentos por piso. Se trata de L’Unique, un proyecto que se destaca por su elegancia, diseño, generosidad en espacios y acabados de lujo.

Arquitectura y Concreto, una de las constructoras más reconocidas de la ciudad, está detrás de este desarrollo inmobiliario. La torre 1 ya está prácticamente vendida y lista para ser entregada en los próximos días. La torre 2 tiene abierta su sala de ventas para atender a las familias que buscan propiedades espaciosas, con zonas verdes, lujo y confort en esta zona de la ciudad.

La elegancia y el buen gusto en L'Unique se perciben desde la entrada al conjunto, con un imponente lobby principal y accesos privados para cada apartamento. | Foto: Arquitectura y Concreto

De lujo

Cada apartamento ofrece una vista privilegiada, con grandes ventanales que permiten ver hacia el río o a un nuevo parque. El área construida de cada unidad residencial va desde 270 hasta 305 metros cuadrados, con una distribución que permite disfrutar de amplias áreas sociales, tres habitaciones grandes y confortables, cuatro baños y parqueaderos privados.

La elegancia y el buen gusto se perciben desde la entrada al conjunto, con un imponente lobby principal y accesos privados para cada apartamento.

Las zonas comunes ofrecen amplios espacios para la circulación de las personas y el parqueadero también tiene una cómoda entrada y salida para agilizar la movilidad de residentes y visitantes.

L’Unique se sumerge en la naturaleza para ofrecer lujo, tranquilidad y bienestar a sus residentes, gracias a una serie de amenidades como piscina de hidroterapia, turco, sauna, salón de yoga con vista a zonas verdes, gimnasio, parque infantil, área de BBQ, salón social y terraza lineal, entre otras áreas, garantiza momentos de relajación y descanso.

L'Unique contará con amenidades como gimnasio, piscina de hidroterapia, turco, sauna y salón de yoga. | Foto: Arquitectura y Concreto

El proyecto también se destaca por su aporte a la sostenibilidad, gracias a la distribución de espacios que aprovechan la luz del día y la circulación del aire, así como sistemas de ahorro de agua y energía. Cuenta con la certificación CASA Colombia que reconoce y avala proyectos de vivienda que privilegian el cuidado de los recursos naturales y el bienestar de quienes los habitan.

La sala de ventas sigue abierta para recibir a los futuros residentes de este proyecto, que avanza con la construcción de la segunda torre.